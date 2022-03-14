lo yacht eclipse di roman abramovich
CON GLI OLIGARCHI RUSSI LA GUARDIA DI FINANZA FA SUL SERIO - L'OPERAZIONE LANCIATA NELLE SCORSE SETTIMANE NON MIRA A SEQUESTRARE SOLO I BENI DIRETTAMENTE INTERESSATI DAI RICCONI IN BLACK LIST, MA ANCHE QUELLI CHE CONTROLLANO ATTRAVERSO SOCIETA' ESTERE, TRUST O PRESTANOMI - ANCORA DA STANARE ALCUNE PROPRIETA' DELLA FAMIGLIA ROTENBERG, E I MILLE METRI QUADRATI DI ABRAMOVICH IN SARDEGNA - INDIVIDUATO IL PROPRIETARIO DELLO SHEHERAZADE...-
lo yacht eclipse di roman abramovich
SIAMO SEMPRE I SOLITI COGLIONI: L’ITALIA È PIENA DI GAS MA NON LO ESTRAE - TRA TERRAFERMA E MARE, CI SONO 1298 POZZI DI ESTRAZIONE DI METANO: 752 SONO “INATTIVI”, BENCHÉ SIANO TUTT’ALTRO CHE ESAURITI. NEL MAR ADRIATICO NEL 2000 SI TIRAVANO FUORI 17 MILIARDI DI METRI CUBI ALL’ANNO, DIVENTATI 800 MILIONI NEL 2021 - EPPURE POTREMMO SODDISFARE METÀ DEL NOSTRO FABBISOGNO CON QUESTI POZZI, INVECE CHE CONTINUARE A DIPENDERE DA RUSSIA, LIBIA, ALGERIA E AZERBAIGIAN. SENZA CONSIDERARE IL PREZZO… - VIDEO: IL SERVIZIO DI “FUORI DAL CORO”
A FURIA DI INSEGUIRE SOLO I SOLDI SI FINISCE COSÌ - DOPO LA PAPERA IN CHAMPIONS, "DOLLARUMMA" È STATO SPEDITO DI NUOVO IN PANCHINA COL PSG E LE TELECAMERE LO HANNO BECCATO CON LO SGUARDO PERSO - NON SOLO: I TIFOSI FRANCESI LO HANNO FISCHIATO APPLAUDENDO IL SUO RIVALE, KEYLOR NAVAS - DA QUI A FINE CAMPIONATO GIGIO RISCHIA DI GIOCARE POCO E SARÀ UN PROBLEMA ANCHE PER L'ITALIA, IMPEGNATA NEI PLAYOFF MONDIALI…
CAFONALINO DEL FIGLIUOLO PRODIGO - IL GENERALE SI PREPARA A LASCIARE IL SUO INCARICO DA COMMISSARIO ANTI-COVID MA INTANTO SI GODE LA POPOLARITÀ COME UN EGO-NARCISO QUALUNQUE - VENERDÌ ALL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA HA PRESENTATO IL SUO LIBRO-INTERVISTA “UN ITALIANO” , SCRITTO A QUATTRO MANI CON LA COFANA BIANCA DI SEVERGNINI, DI FRONTE A UNA PLATEA DI ANZIANI TRIVACCINATI - IL COMMOVENTE INCIPIT: “SONO UN RAGAZZO MERIDIONALE DI PERIFERIA CHE SOGNAVA DI DIVENTARE UN ALPINO” E LE BATTUTE SULL’AUTOSTIMA: “HO UNA CERTA CONSIDERAZIONE DI ME STESSO. E SONO VANITOSO: LA STIMA E L'AMMIRAZIONE PER IL LAVORO BEN FATTO MI GRATIFICANO”
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
DIMMI CHE GIORNO È E TI DIRÒ DI CHE UMORE SEI - UN TEAM DI STUDIOSI SVIZZERI HA STUDIATO SETTE MILIONI DI MESSAGGI SU TWITTER PER SCOPRIRE COME CAMBIA L'UMORE DURANTE LA SETTIMANA: IL PEGGIORAMENTO ARRIVA GIÀ LA DOMENICA POMERIGGIO. SOLO MARTEDÌ INIZIANO A FAR CAPOLINO I PRIMI PENSIERI POSITIVI MENTRE LE PERSONE TENDONO A ESSERE PIÙ AMICHEVOLI DAL GIOVEDÌ. E SE I BUONI PROPOSITI DURANO FINO ALLE 10 DEL LUNEDÌ, I MALANNI SI FANNO SENTIRE IL…