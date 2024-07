IL MESSAGGIO DI MATTHEW CROOKS, L'ATTENTANTORE DI DONALD TRUMP

Si chiamava Thomas Matthew Crooks e aveva vent’anni, il ragazzo che ieri ha cercato di uccidere Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania. Viveva non lontano da Butler, dove è avvenuto l’attacco, a Bethel Park. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire il motivo dell’attentato, ma sembrano orientati a pensare che si è trattato di un’azione solitaria, non di un’operazione terroristica. Crooks era registrato nelle liste elettorali come repubblicano, però aveva fatto donazioni ai democratici.

Trump è stato curato per la ferita all’orecchio che ha subito, ma è in buone condizioni e già ieri sera è stato visto mentre scendeva dalla scaletta del suo aereo, dopo essere atterrato in New Jersey. Il presidente Biden lo ha sentito al telefono, e ha parlato al Paese per condannare l’azione: "Queste violenze - ha detto - devono finire".

L’ex capo della Casa Bianca si è salvato, ma è arrivato ad un centimetro dalla morte. Una drammatica svolta in una campagna elettorale già tesa e violenta, che rischia ora di precipitare gli Stati Uniti nel caos, proprio alla vigilia della Convention di Milwaukee, in programma a partire da domani per incoronarlo per la terza volta come candidato del Partito repubblicano alla Casa Bianca.

Trump era andato a Butler, nel cuore dello stato conteso e decisivo della Pennsylvania, poco a Nord di Pittsburgh, per tenere l’ultimo comizio prima della Convention. Stava parlando dell’immigrazione, degli illegali che entrano nel Paese, quando si è portato la mano sull’orecchio destro, buttandosi sotto al podio. Il pubblico ha sentito il rumore degli spari, urlando e cercando riparo sugli spalti dietro al palco del comizio. Gli agenti del Secret Service, incaricato di proteggere la vita dei presidenti, sono corsi sul palco, prendendo Trump tra le braccia per portarlo via.

Lui è riuscito ad alzarsi sulle sue gambe, alzando il pugno. Vicino all’orecchio destro però era visibile il rigo di sangue che colava. "Fight, fight!", ha urlato, combattete. La gente, dopo la paura iniziale, ha risposto urlando "Usa, Usa!". Gli agenti della sicurezza hanno gridato: "Shooter is down, shooter is down!". Crooks si era nascosto sul tetto di un edificio vicino al luogo del comizio, ma fuori dal perimetro controllato. Dopo i primi colpi gli agenti del Secret Service lo hanno visto, hanno sparato e lo hanno ucciso. Nella sparatoria è morto anche uno spettatore del comizio.

L’ex presidente è stato portato via, per soccorrerlo. Lo hanno condotto in una struttura sanitaria vicina per medicarlo. Poco dopo il Secret Service ha fatto sapere che era vivo e fuori pericolo: "E’ al sicuro". Fonti delle agenzie di sicurezza presenti a Butler hanno rivelato ad amici e familiari che ha rischiato davvero la vita: "Un centimetro più in là, e il colpo lo avrebbe ucciso".

[…] Biden lo ha chiamato e poco dopo ha parlato al Paese: "Non c’è posto in America per questo tipo di violenza. È folle. Questa è una delle ragioni per cui dobbiamo riunificare il nostro paese. Non possiamo essere così".

Molte domande devono ancora trovare risposta, a partire da come Crooks sia riuscito a salire sul tetto con la sua arma. Sul posto gli agenti avrebbero trovato un fucile AR-15, molto comune negli Stati Uniti. Proprio nelle ore precedenti all’attacco Biden aveva criticato Trump, perché non intende fare nulla per controllare la vendita delle armi.

[…] Il Partito repubblicano ha confermato che domani aprirà la sua Convention a Milwaukee. Trump è in vantaggio nei sondaggi e i democratici sono spaccati sulla decisione se continuare ad appoggiare la rielezione di Biden, oppure puntare su un altro candidato. L’ex presidente parteciperà alla Convention, ma resta da vedere l’effetto che questo attentato avrà sulle elezioni. Alcuni repubblicani già accusano Biden, perché ha alzato troppo il livello delle sue accuse all’avversario, dipingendolo come una minaccia per la democrazia. Allo stesso modo, però, non mancano i democratici che invece rimproverano proprio Trump, perché da quando è sceso in politica ha puntato a dividere l’America per ottenere voti.

