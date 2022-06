28 giu 2022 11:16

OMICIDI CHE NON LO ERANO - L’EX SINDACO DEL PICCOLO COMUNE DI CORTE PALASIO, TROVATO MORTO NELLA SUA ABITAZIONE, NON È STATO UCCISO COME INIZIALMENTE IPOTIZZATO – PIERANGELO REPANATI AVEVA 57 ANNI E DI MESTIERE FACEVA IL GIORNALISTA: STAVA INNAFFIANDO IL GIARDINO DI CASA QUANDO È INCIAMPATO ED E' FINITO SU UNA PORTA A VETRI - A LANCIARE L’ALLARME SONO STATI I VICINI, CHE HANNO SENTITO GRIDA DI AIUTO - PER QUESTO SI ERA PENSATO A UNA RAPINA FINITA MALE O QUALCUNO LO VOLEVA MORTO...