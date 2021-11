OMICIDIO SOTTO LE LUCI DI NATALE - A LIVERPOOL UNA RAGAZZINA DI 12 ANNI, AVA, È STATA UCCISA A COLTELLATE DURANTE UNA RISSA MENTRE GUARDAVA GLI ADDOBBI LUMINOSI - I FATTI SONO AVVENUTI NEL CENTRO DELLA CITTÀ INGLESE: LA GIOVANE ERA COI SUOI AMICI QUANDO È STATA AGGREDITA - QUATTRO ADOLESCENTI DAI 13 AI 15 ANNI SONO STATI ARRESTATI…

Una ragazzina di 12 anni è morta a seguito di un'aggressione subita nel centro di Liverpool, in Regno Unito. La polizia del Merseyside ha detto che Ava White è rimasta coinvolta in una rissa dal quale ne sarebbe uscita con "ferite catastrofiche" al culmine di una a seguito discussione verbale in città avvenuta alle 20:39, poco dopo l'accensione delle luci di Natale.

Quattro adolescenti sono stati arrestati con l'accusa di omicidio. I ragazzi fermati sono quattro maschi – uno di 13 anni, due di 14 anni e uno di 15 anni, tutti originari di Toxteth. La causa del decesso della giovanissima non è ancora stata determinata, ma la polizia in un primo momento aveva ammesso di essere stata chiamata per una denuncia di un accoltellamento.

Ava era con gli amici al momento dell'aggressione. I paramedici sono intervenuti sul posto a prestare i primi soccorsi, poi la 12enne è stata trasportata all'Alder Hey Children’s Hospital dove è deceduta poco tempo dopo.

L'assistente capo della polizia Jon Roy ha dichiarato: "I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia di Ava, che è supportata da ufficiali specializzati in collegamento con la famiglia. Il loro mondo è stato fatto a pezzi e nessun genitore dovrebbe mai affrontare quel bussare alla porta degli agenti di polizia per dire che la loro bambina è morta. Crediamo che Ava e i suoi amici siano stati coinvolti in una discussione verbale che è culminata in un’aggressione".

L'ispettore ha spiegato che il centro di Liverpool "era molto affollato al momento dell'incidente dopo l'accensione delle luci dell'albero di Natale in Church Street, faremmo appello a chiunque fosse presente in Church Street" ha proseguito Roy.

