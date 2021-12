27 dic 2021 08:00

OMICRON PRENDE IL VOLO E GLI AEREI RIMANGONO A TERRA - DURANTE LA SETTIMANA DI NATALE SONO STATI CANCELLATI QUASI 8MILA VOLI IN TUTTO IL MONDO - TRA PILOTI E HOSTESS CONTAGIATI O ENTRATI IN CONTATTO CON POSITIVI E PERSONE CHE DECIDONO DI NON VIAGGIARE PER PAURA DELLA VARIANTE, LE COMPAGNIE SONO IN EMERGENZA, E GLI AEREI RIMANGONO A TERRA…