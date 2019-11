4 nov 2019 19:46

OMOFOBIA DI CASA MIA – UNA 15ENNE TORINESE HA DENUNCIATO DI ESSERE STATA AGGREDITA ALL’USCITA DELLA STAZIONE METRO DI PORTA NUOVA PERCHÉ LESBICA E CON INDOSSO ABITI MASCHILI – LA MADRE DELLA VITTIMA RACCONTA: “UN UOMO SUI 25-30 ANNI LE HA TIRATO UN PUGNO IN VOLTO E SUL COSTATO. L'HA INSULTATA DICENDOLE CHE ERA UNA FEMMINA E NON DOVEVA ANDARE IN GIRO CONCIATA COME UN UOMO…”