ONDA STUPEFACENTE - LA GUARDIA COSTIERA AMERICANA HA PUBBLICATO IL VIDEO DI UN INSEGUIMENTO DI UN GRUPPO DI NARCOTRAFFICANTI CHE VIAGGIAVA A BORDO DI UN MOTOSCAFO: NELLE RIPRESE AEREE SI VEDONO GLI UOMINI TENTARE DI DISFARSI DEL CARICO E GETTARE IN ACQUA SACCHI DI COCAINA PRIMA DI…(VIDEO)

La Guardia costiera americana ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il video di un inseguimento (nelle acque vicino a San Diego, a pochi chilometri dal confine con il Messico) di un gruppo di narcotrafficanti che viaggiava a bordo di un motoscafo.

Nelle riprese aeree si vedono gli uomini tentare di disfarsi del carico e gettare nelle acque sacchi di cocaina. I trafficanti sono stati comunque fermati e arrestati. A bordo dell’imbarcazione avevano oltre una tonnellata di cocaina

