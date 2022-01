DALLE ONDE ALLE NUVOLE - LO STUDIO DI DESIGN ITALIANO LAZZARINI HA IDEATO UNO YACHT CAPACE DI NAVIGARE E DI VOLARE - SI CHIAMA "AIR YACHT", RAGGIUNGE I 60 NODI DI VELOCITA', HA STRUTTURA CENTRALE IN FIBRA DI CARBONIO, DUE DIRIGIBILI LATERALI RIEMPITI DI ELIO E QUATTRO ELICHE - IL VELIVOLO FUTURISTICO E' DESTINO A PRIVATI, CON CENTINAIA DI MILIONI DI EURO A DISPOSIZIONE, ANCHE SE IL PREZZO E' ANCORA TOP SECRET... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

air yacht di lazzarini design studio 9

Un’azienda di design italiana, la Lazzarini Design Studio di Roma, ha presentato il rendering del suo ultimo progetto: uno yatch di lusso in grado di volare e navigare sugli oceani del mondo. Chiamato Air Yacht, lo stravagante veicolo ha una struttura in fibra di carbonio secca che gli permette di raggiungere i 60 nodi grazie a quattro eliche elettriche ad energia solare e a due dirigibili riempiti di elio, che gli consentono di volare, librarsi e galleggiare sull'acqua.

air yacht di lazzarini design studio 10

Air Yacht rimane in volo perché i suoi dirigibili sono gonfiati con un gas più leggero dell'aria, in questo caso l'elio, mentre riceve slancio dalle sue enormi eliche. Non è chiaro quanto costerebbe Air Yacht una volta costruito, anche se l'azienda afferma che è stato progettato pensando ai proprietari privati, probabilmente quelli con diverse centinaia di milioni di sterline da spendere.

La lunghezza complessiva della struttura in fibra di carbonio a secco sarebbe di 150 metri, con una larghezza di 80 metri, mentre il ponte centrale principale misurerebbe 10 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza.

air yacht di lazzarini design studio 11

I dirigibili gemelli di Air Yacht contengono 400.000 m3 di elio compresso azionato da otto motori controrotanti, ciascuno alimentato da batterie ultraleggere e pannelli solari.

Secondo Lazzarini, l'imbarcazione potrebbe volare a una velocità massima di 60 nodi - quasi 110 chilometri orari - per più di 48 ore.

«L'Air Yacht non è un dirigibile per il trasporto pubblico o per scopi turistici», afferma Lazzarini Design Studio, che ha pubblicato i nuovi rendering sulla sua pagina Instagram.

air yacht di lazzarini design studio 13

«È concepito per un armatore privato con una visione dell'evoluzione di mega yacht/aviazione».

Air Yacht prende il volo grazie a due enormi dirigibili, entrambi dotati di scomparti centrali inaccessibili ai passeggeri che contengono l'elio.

Ci sono cinque suite per i passeggeri disponibili su ogni lato del dirigibile con viste impressionanti del cielo. C'è anche un'ampia piattaforma panoramica senza finestre sul retro di ogni dirigibile, che consente ai passeggeri di vedere le onde che schizzano sotto di loro quando sono in acqua, o in alternativa di prendere un po' d'aria fresca a 1500 metri quando sono in volo.

