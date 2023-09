OOPS… I DID IT AGAIN! – BRITNEY SPEARS CONTINUA A COMPLICARSI LA VITA: DOPO IL DIVORZIO CON SAM ASHGARI, L’EX REGINETTA DEL POP STAREBBE FREQUENTANDO PAUL RICHARD SOLIZ, UN TIPINO FINO DI 37 ANNI DAL PASSATO CRIMINALE – ORMAI I TEMPI D’ORO DELLE HIT SONO UN RICORDO E L’ULTIMA CANZONE, “MIND YOUR BUSINESS”, CON WILL.I.AM, È STATA UN FLOP – MA A PREOCCUPARE È PIÙ CHE ALTRO LA SUA VITA PRIVATA, TRA BALLETTI SEMINUDA, FESTE E FESTINI… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Paolo Giordano per “il Giornale”

paul richard soliz britney spears 2

Sì ma ora ci vorrebbe un po' di musica, magari un brano di successo o, chessò, persino un disco fatto e finito. Invece Britney Spears continua a fare tutt'altro, a complicarsi la vita e a facilitare quella di chi vive di gossip […] Dal 2007 […] è stata una processione di successi (sempre meno) e di scandali (sempre più). Adesso, più che una cantante, è diventata un hashtag, un aggregatore di pettegolezzi, supposizioni, cattiverie.

paul richard soliz

L'ultima è che ora sia legata a un pregiudicato (Paul Richard Soliz) e che con lui stia dimenticando il terzo marito (Sam Ashgari) sposato a giugno del 2022. Un matrimonio durato meno di quello con il rapper Kevin Federline (dal 2004 al 2007) ma molto più di quello con l'amico d'infanzia Jason Alexander: nozze il 3 gennaio 2004 a Las Vegas e annullamento 55 ore dopo perché lei «non era in grado di comprendere le sue azioni».

britney spears 3

In mezzo a questa collezione di annunci nuziali, di maternità (i due figli Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15, non vogliono più vederla) e di sempre meno musica ci sono valanghe di foto sui social condite da dichiarazioni talvolta farneticanti […] A far da corredo a tutta questa stravaganza c'è stata la vertenza con il padre Jamie, prima manager per oltre un decennio poi pericolo pubblico numero uno […] La questione si trasformò in un caso mondiale e l'hashtag #freebritney divenne virale grazie anche all'appoggio di una moltitudine di celebrità. Risultato: il padre rinunciò alla tutela, lei si sposò con il terzo marito mentre il secondo provava a partecipare alla cerimonia per rovinargliela.

britney spears 2

Ora siamo daccapo. Qualche settimana fa Will.i.am, rapper e produttore e fondatore dei Black Eye Peas, ha annunciato l'uscita del brano Mind your business registrato proprio con Britney Spears. Il titolo è azzeccato: «Fatti gli affari tuoi». Ma tutto il resto no e difatti il brano non è entrato nella classifica più prestigiosa, quella della Hot 100 di Billboard. Obiettivamente un flop.

E non è un caso perché Mind your business sembra più che altro uno scarto, non ha una linea melodica vincente e nel complesso passa inosservato. «Non è un buon segno» ha scritto Forbes, che di successi e carriere se ne intende. E nonostante l'informatissimo Page Six annunci un nuovo contratto milionario con la Sony e conseguente nuovo disco (dopo tanti anni), per Britney Spears le prospettive non sono granché.

britney spears 1

[…] Lei, che non è benedetta da una voce duttile e memorabile, non affronta il palcoscenico da tanto tempo e, nonostante sembri alla ricerca di nuove canzoni firmate da compositori di fama, è sempre più accompagnata dalle parole «decadenza» o «flop». […]

