18 mag 2022 08:45

OPERAZIONE SINISTRE IN TRANSNISTRIA - LA PREMIER DELLA MOLDAVIA NATALIA GAVRILITA E LE MISTERIOSE ESPLOSIONI IN TRANSNISTRIA: “QUALCUNO VUOLE TRASCINARCI IN UNA GUERRA INDESIDERATA” – CHISINAU NON HA IL CONTROLLO EFFETTIVO SULLA REGIONE, CHE DA 30 ANNI È GUIDATA DAI SEPARATISTI SOSTENUTI DALLA RUSSIA. SECONDO I MEDIA UCRAINI MOSCA HA UN PIANO PER INVADERLA ALLO SCOPO DI APRIRE UN ALTRO FRONTE CON KIEV – LA PREMIER MOLDAVA: ”SONO ATTACCHI MASCHERATI PER CREARE PANICO E INSICUREZZA”