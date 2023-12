OPS, C'E' UN'INCULARELLA A PALAZZO! - L'ASSISTENTE DI UN SENATORE AMERICANO È STATO CACCIATO DAL CONGRESSO DOPO AVER FATTO SESSO IN UN'AULA STORICA DEL SENATO ED ESSERSI FILMATO - IL VIDEO MOSTRA DUE UOMINI CHE HANNO UN RAPPORTO SESSUALE, E UNO DEI DUE È AIDAN MAESE-CZEROPSKI, ASSISTENTE LEGISLATIVO DI BEN CARDIN… - VIDEO!

(ANSA) - WASHINGTON, 16 DIC - L'assistente di un senatore americano è stato silurato dal Congresso dopo aver fatto sesso in un'aula storica del Senato ed essersi filmato. Lo riporta il Guardian. Il video, pubblicato ieri dal Daily Caller ma poi rilanciato su tutti i social media, mostra due uomini che hanno un rapporto sessuale, e uno dei due è Aidan Maese-Czeropski, assistente legislativo di Ben Cardin.

SESSO AL SENATO AMERICANO - AIDAN MAESE CZEROPSKI

L'ufficio del senatore ha detto a Politico che l'uomo "non lavora più al Senato ma in un post su Linkedin Maese-Czeropski ha sottolineato che "anche se alcune delle mie azioni hanno mostrato una scarsa capacità di giudizio, amo il mio lavoro e non mancherei mai di rispetto al luogo in cui lo svolgo".

La polizia di Capitol Hill ha aperto un'indagine. L'aula cosiddetta 'judiciary' è famosa per aver ospitato le udienze della commissione sull'11 settembre e quella di James Comey su Donald Trump nel 2017. Qui, inoltre, l'allora leader della maggioranza al Senato Tom Daschle ricevette una lettera impregnata di antrace nell'ottobre 2001, subito dopo l'11 settembre.

