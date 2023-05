OPS, HO QUALCOSA...ENGOLA - IL MINISTRO DEL LAVORO DELL’UGANDA, CHARLES OKELLO ENGOLA, È STATO UCCISO A CASA DALLA SUA GUARDIA DEL CORPO CHE, DOPO L’OMICIDIO, SI È SUICIDATO - LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO UGANDESE, ANITA AMONG: “QUESTO ERA IL PIANO DI DIO. NON POSSIAMO CAMBIARE NULLA” - L'UGANDA HA APPROVATO SEVERISSIME LEGGI CONTRO LA COMUNITA' LGBT...

CHARLES OKELLO ENGOLA

(ANSA) - NAIROBI, 02 MAG - Il Ministro del Lavoro ugandese Charles Okello Engola è stato ucciso questa mattina dalla sua guardia del corpo nella sua abitazione a Kyanja, un sobborgo di Kampala. Lo ha confermato ai media nazionali la presidente del Parlamento ugandese, Anita Among, durante la sessione plenaria di questa mattina.

"Ho appena ricevuto la triste notizia che l'onorevole Engola è stato ucciso dalla sua guardia del corpo che poi a sua volta si è uccisa. Che la sua anima possa riposare in pace. Questo era il piano di Dio. Non possiamo cambiare nulla", ha dichiarato Among. Ancora non sono chiari i motivi del gesto che ha portato al tragico omicidio-suicidio che ha coinvolto uno degli uomini di governo più importanti per il presidente Yoweri Museveni.

