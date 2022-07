ORA CHE SONO ARRIVATE LE ARMI AMERICANE, ZELENSKY CI CREDE: “INFLIGGEREMO PERDITE SIGNIFICATIVE ALLE FORZE RUSSE” – IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI BRITANNICI, RICHARD MOORE: “MOSCA STA PERDENDO COLPI E LA SUA CAPACITÀ DI SPIONAGGIO IN EUROPA È STATA DIMEZZATA. NELLE PROSSIME SETTIMANE PER I RUSSI SARÀ SEMPRE PIÙ DIFFICILE RIMPIAZZARE LE PROPRIE PERDITE. DOVRANNO FERMARSI IN QUALCHE MODO E QUESTO DARÀ AGLI UCRAINI L'OPPORTUNITÀ DI CONTRATTACCARE…”

VOLODYMYR ZELENSKY IN COLLEGAMENTO CON L'ISPI

1 - ZELENSKY, 'INFLIGGEREMO PERDITE SIGNIFICATIVE' A MOSCA

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimarcato la capacità del suo esercito di infliggere "significative nuove perdite" alle forze russe in Ucraina.

In un videomessaggio trasmesso a tarda sera, dopo un incontro con i suoi vertixi militari, Zelensky ha riferito quanto emerso dalla 'staff meeting', in cui in particolare si è convenuto che "si ha un potenziale significativo l'avanzata delle nostre forze sul campo, con la possibilità di infliggere nuove significative perdite agli occupanti". Lo scrive il Guardian.

RICHARD MOORE 2

2 - UCRAINA: GB, DIMEZZATA CAPACITÀ SPIONAGGIO MOSCA IN EUROPA

(ANSA) - Mosca sta perdendo colpi nell'invasione dell'Ucraina e la sua capacità di spionaggio in Europa è stata dimezzata dopo l'espulsione di oltre 400 agenti dei servizi segreti russi da città europee, nonche' l'arresto di alcune spie sotto copertura che si fingevano civili: lo ha detto il capo dei servizi segreti britannici (MI6), Richard Moore, nel corso di un'intervista alla Cnn.

PUTIN ZELENSKY

Moore ha spiegato che da quando la Russia ha invaso l'Ucraina lo scorso febbraio, i Paesi europei hanno espulso "più di 400 agenti dei servizi segreti russi che operavano sotto copertura diplomatica". Per questo, ha proseguito, Londra ritiene che la capacità dei servizi russi di svolgere attività di spionaggio in Europa sia stata "probabilmente dimezzata".

Moore ha aggiunto che negli ultimi mesi sono stati smascherati e arrestati anche alcuni "clandestini", ovvero spie russe che operavano sotto copertura fingendo di essere normali civili. Il numero uno dell'MI6 ha quindi sottolineato di ritenere che la Russia potrebbe "essere sul punto di esaurire la propria forza" in Ucraina.

lanciarazzi himars

"Nelle prossime settimane - ha detto - per i russi sarà sempre più difficile rimpiazzare le proprie perdite", quindi "dovranno fermarsi in qualche modo e questo darà agli ucraini l'opportunità di contrattaccare".

3 - GB, LA RUSSIA HA CARENZA CRITICA DI MISSILI DA ATTACCO SUOLO

(ANSA) - Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato nel suo briefing quotidiano di ritenere che la Russia stia vivendo una "carenza critica" di missili da attacco al suolo, anche mentre avanza su Kramatorsk e Siversk. "Nel Donbass, le forze ucraine - afferma l'intelligence Gb come riporta il Guardian - continuano a respingere i tentativi russi di assaltare la centrale elettrica di Vuhlehirsk.

volodymyr zelensky

L'artiglieria russa rimane concentrata sulle aree intorno alle città di Kramatorsk e Siversk. La Russia ha aumentato l'uso di missili di difesa aerea in modalità secondaria di attacco al suolo a causa della carenza critica di missili dedicati all'attacco al suolo. La Russia ha quasi certamente schierato i sistemi strategici di difesa aerea S-300 e S-400, progettati per abbattere aerei e missili a lunga distanza, nei pressi dell'Ucraina fin dall'inizio dell'invasione.

esercito ucraino

Queste armi hanno testate relativamente piccole, progettate per distruggere gli aerei. Potrebbero rappresentare una minaccia significativa per le truppe all'aperto e per gli edifici leggeri, ma è improbabile che riescano a penetrare nelle strutture rinforzate. C'è un'alta probabilità che queste armi manchino i bersagli previsti e causino vittime tra i civili, perché i missili non sono ottimizzati per questo ruolo e i loro equipaggi sono poco addestrati per tali missioni".

