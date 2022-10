GLI "SGARBIES" IMMAGINARI – PANZA: "NON SONO MARITO E MOGLIE, COME I FERRAGNEZ. VITTORIO E ELISABETTA SGARBI SONO FRATELLO &S ORELLA FERRARESI: LUI È FURIOSO COME ORLANDO, MA AL POSTO DELL'IPPOGRIFO CERCA IL SENNO CON UNA CAPRA; LEI È SIA MAGA CHE COMBATTENTE. LA PERIZIA NELLE ALCHIMIE EDITORIALI E CULTURALI DERIVA, FORSE, DAI GENITORI FARMACISTI. SENTIMENTALMENTE È PIÙ FEDELE DI UNA TORTORA MA SE SI SENTE TRADITA, GUAI! ENTRAMBI HANNO PASSATO METÀ DEL LORO TEMPO IN AUTO PER..."