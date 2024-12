E ORA COSA SUCCEDERA’ IN SIRIA? – SARA’ NECESSARIO TROVARE UNA FIGURA CHE GESTISCA LA TRANSIZIONE DEL DOPO-ASSAD – I DUBBI SULLA CAPACITA’ DELLE VARIE FAZIONI DELLA RESISTENZA (JIHADISTI, CURDI, DRUSI E ARABI) DI COLLABORARE – IN BILICO LE BASI RUSSE NEL PAESE: PUTIN POTREBBE CREARE UN’ENCLAVE CHE RACCHIUDE I PORTI DI LATAKIA E TARTOUS E LA PISTA DI HMEIMIM (MA SERVONO UOMINI PER LA DIFESA) OPPURE POTREBBE DECIDERE DI ABBANDONARE GLI SCALI E RIPOSIZIONARE LA FLOTTIGLIA A BENGASI, IN LIBIA…

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

1 I protettori del regime non si sono accorti di nulla?

Russi e iraniani sono di casa in Siria, hanno uomini negli apparati e ne controllano di fatto alcuni. Sembra impossibile che siano stati colti di sorpresa da un’offensiva largamente annunciata e dal crollo dell’esercito. È possibile che sapessero quali fossero le condizioni di soldati demoralizzati e mal pagati ma per potere cambiare avrebbero dovuto investire altre risorse che non erano disponibili. Gli errori di valutazione, però, sono una costante in un’epoca di grande frammentazione e con attori minori imprevedibili. […]

2 Assad resta sul trono?

Dopo la caduta di ogni città spuntano le voci su una sua possibile fuga, con i familiari mandati all’estero. Dubai, Mosca e altre destinazioni sono indicate come rifugi […]

3 - Se fugge o cade, ci sono soluzioni alternative al leader?

Gli analisti suggeriscono un’opzione interna: il raìs lascia lo scettro ad una figura della nomenklatura che avvia il dialogo con l’opposizione. C’è sempre nella caduta dei regimi un organismo o un personaggio «di transizione». Che può durare oppure avere una scadenza. Dipende non solo dalla sua volontà e dai giochi, contano le condizioni esterne. […]

4 - Fin dove vogliono spingersi gli insorti?

L’assalto è iniziato come reazione ad attacchi pesanti da parte del regime, è poi diventato una cavalcata travolgente che ha ottenuto risultati imprevisti per coloro che l’hanno pianificata con la conquista di Aleppo, Hama e l’avanzata su Homs fino ai sobborghi di Damasco. […] Altra incognita per il futuro il rapporto di Hts con il resto della resistenza, l’Sdf (curdi e arabi), i drusi, le varie comunità locali con le quali ha siglato in alcuni casi accordi. Il movimento ha moltiplicato le iniziative per stemperare le tensioni.

5 - Cosa accade alle basi russe nel Paese?

Diverse le ipotesi. La prima. Creano un’enclave che racchiude i porti di Latakia e Tartous, la pista di Hmeimim e mantengono altre installazioni nella zona ancora in mano ai lealisti.

Servono però uomini per difendere la sacca, blogger russi hanno lanciato l’allarme sui pericoli per le installazioni. A questo proposito il centro studi israeliano Alma Center ricorda la presenza di una serie di avamposti vicini alle alture del Golan, «fortini» che sono però esposti e potrebbero essere tagliati fuori.

La seconda. Il Cremlino, in caso estremo, potrebbe decidere di abbandonare gli scali e, secondo alcuni, riposizionare la flottiglia […] a Bengasi, in Libia. I contatti con il generale Haftar, il leader della Cirenaica, vanno avanti da mesi e qui sono già presenti gli ex mercenari della Wagner. Nei giorni scorsi una delegazione militare di alto livello russa è stata in entrambi i Paesi.

6 - Cosa fa la Turchia?

Per alcuni Erdogan è il grande regista neppure troppo occulto dell’operazione. Per altri ha affiancato le mosse di al Jolani (o lo ha inseguito) ed ha mobilitato i guerriglieri filo-turchi gettandoli nella mischia visto che si sono aperte praterie grazie al ritiro lealista. Anzi c’è una tesi secondo la quale avrebbe persino fermato l’assalto a metà novembre.

Secondo un’interpretazione Ankara e Hts sono partner ma non amici, collaborano fintanto che gli conviene. […]