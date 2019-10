11 ott 2019 11:43

ORA LEGALE PER NICCOLÒ BETTARINI - IL FIGLIO DI SIMONA VENTURA È STATO DENUNCIATO PER DIFFAMAZIONE DAL SUO EX AVVOCATO, ALESSANDRO CALABRÒ - IL DIFENSORE, CHE LO AVEVA ASSISTITO NEL PROCESSO PER L’AGGRESSIONE FUORI DALLA DISCOTECA MILANESE “OLD FASHION”, SI E’ SENTITO OFFESO DA ALCUNI COMMENTI SU INSTAGRAM IN CUI SI FACEVA RIFERIMENTO AI SUOI ESOSI COMPENSI…