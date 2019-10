ORA NON MI SCORDO PIÙ (SPERIAMO) - LA MINISTRA DEI TRASPORTI PAOLA DE MICHELI HA FIRMATO IL DECRETO ATTUATIVO CHE RENDE OBBLIGATORI I SEGGIOLINI CON DISPOSITIVO ANTI-ABBANDONO SU TUTTE LE AUTO CHE TRASPORTANO BAMBINI FINO A 4 ANNI – E IL DICASTERO FA SAPERE CHE SONO ALLO STUDIO AGEVOLAZIONI FISCALI PER…

Claudia Voltattorni per "www.corriere.it"

seggiolino bambini auto

I seggiolini con dispositivo anti-abbandono sono diventati obbligatori su tutte le auto che trasportano bambini fino a 4 anni.

Lunedì, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Codice della Strada che prevede l’obbligo di installazione dei dispositivi salva-bebé sui seggiolini per automobili. L’obbligo sarà operativo appena il decreto legge sarà pubblicato, nei prossimi giorni, sulla Gazzetta Ufficiale.

Agevolazioni fiscali

seggiolino bambini auto 2

Il ministero fa sapere che sono allo studio agevolazioni fiscali per «favorire l’acquisto dei dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, e incrementare le relative risorse».

La norma era stata approvata dal Parlamento già un anno fa quasi all’unanimità, ma il ritardo nell’invio alla Commissione europea per il parere obbligatorio e il successivo stop hanno allungato molto i tempi.

seggiolino bambini auto 1

Finalmente, dopo l’ok della commissione a fine luglio e il via libera nei giorni scorsi del Consiglio di Stato, la neoministra delle Infrastrutture e Trasporti De Micheli ha potuto firmare il decreto attuativo che sancisce l’obbligo di installazione dei dispostivi anti-abbandono sui seggiolini esistenti o l’obbligo di installazione di seggiolini salva-bebé. Per chi non rispetta tale obbligo, le sanzioni arrivano anche al ritiro della patente.

