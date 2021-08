E ORA I PURISTI DEL ROCK STARANNO ZITTI E BUONI? IGGY POP HA DECISO DI METTERE IL CAPPELLO SUL PROGETTO MANESKIN: L’IGUANA HA ACCETTATO DI INCIDERE INSIEME AL GRUPPO ROMANO UNA NUOVA VERSIONE DI “I WANNA BE YOUR SLAVE” CHE USCIRÀ DOMANI - IL CANTANTE, CHE HA CONFESSATO DI ESSERE IMPRESSIONATO DALL’ENERGIA DELLA BAND, HA REGISTRATO LA SUA PARTE A MIAMI E L’HA SPEDITA AI MANESKIN, MAI INCONTRATI DAL VIVO… - VIDEO

Mattia Marzi per "il Messaggero"

Gli hater e i puristi del rock a questo giro dovranno stare davvero zitti e buoni. Altrimenti se la vedranno con l'Iguana: Iggy Pop. È tutto vero. L'icona punk ha deciso di mettere il cappello sui Maneskin, ormai lanciatissimi a livello mondiale, accettando di incidere insieme al gruppo romano una nuova versione di I Wanna Be Your Slave, la hit attualmente tra le dieci canzoni più ascoltate nel mondo su Spotify e prossima a superare il traguardo dei 250 milioni di ascolti complessivi sulla piattaforma. Uscirà domani e le aspettative sono altissime.

SENZA PRECEDENTI Per essere chiari: un'operazione del genere non ha precedenti, per un gruppo rock italiano. Soprattutto per il livello e il peso che l'artista coinvolto ha avuto nella storia del genere, di cui è stato - e resta - un emblema. Non solo per la musica che ha inciso (parlano i dischi con gli Stooges e quelli da solista: Raw Power, The Idiot e Lust for Life sono pietre miliari), ma anche per lo stile di vita assolutamente sregolato, tra droghe, abusi e incidenti che hanno segnato quel corpo muscoloso e rugoso spesso esibito iconicamente sulle copertine dei dischi, sulle pagine delle riviste, in tv.

Pazienza se a 74 anni non si dimena più come prima, dice di sì praticamente a chiunque (nel 2015 incise una canzone natalizia con Kylie Minogue) e passa le giornate come un vecchio lucertolone a prendere il sole sulle spiagge di Miami: Iggy Pop resta leggenda.

MIAMI Proprio a Miami il cantante ha registrato la sua parte di I Wanna Be Your Slave, che ha poi spedito ai Maneskin, mai incontrati dal vivo. Il rocker, che nel corso della sua ultracinquantennale carriera ha avuto a che fare con personaggi come David Bowie e Alice Cooper, ha confessato di essere rimasto impressionato dall'energia della band: «Maneskin gave me a big hot buzz», ha detto. Il gruppo ha annunciato l'uscita del duetto ieri, pubblicando un nuovo video - dopo quello che all'inizio della settimana aveva preallertato i fan - in cui dialoga a distanza con il rocker: «Mi piacete, suonate per davvero. Vi ho visto dal vivo, eravate senza pantaloni. Molto bene», gli ha detto.

A DISPOSIZIONE Il cantante si è messo a totale disposizione dei Maneskin: «C'è una parte del brano su cui volete che mi concentri?». «Fai come ti pare, per noi puoi anche riscriverla», gli hanno risposto i ragazzi. La collaborazione arriva dopo la cover di I Wanna Be Your Dog degli Stooges che i Maneskin hanno inciso per la colonna sonora della versione italiana di Crudelia, il film di quest' anno sulla celebre villain del classico Disney La Carica dei 101, ambientato nella Londra della rivoluzione punk: «È stato un onore lavorare con Iggy Pop. Sentirlo cantare I Wanna Be Your Slave, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band», il commento di Damiano & Co.

GLI ACCOPPIAMENTI Nell'estate dei bizzarri accoppiamenti musicali tra giovani e vecchi - Fedez-Lauro-Berti etc. - anche i Maneskin si buttano nella mischia, ma da veri oustider. Facendosi affiancare da quello che Victoria ha ribattezzato un punk daddy (più che un paparino è un nonnetto): «Ci dicono che il nostro non è rock. Perché allora all'estero hanno un'altra percezione del nostro progetto?», dice la grintosa bassista. Le fa eco Thomas, il chitarrista: «I nostalgici che ci criticano dovrebbero festeggiare: finalmente in Italia c'è un gruppo di ventenni che sta riavvicinando i ragazzini al rock». Sempre domani uscirà anche un 45 giri in formato fisico - in edizione limitata - contenente sul lato A I Wanna Be Your Slave in duetto con Iggy Pop e sul lato B la versione originale del brano, che ha già collezionato una ventina tra Dischi d'oro e di platino tra Russia, Finlandia, Grecia, Turchia, Irlanda, Norvegia.

IL TOUR Il 13 agosto partirà il tour sui palchi dei festival rock europei (già oggi i Maneskin avrebbero dovuto suonare al Lokerse, in Belgio, ma hanno annullato lo show a causa di una tendinite del batterista), dove torneranno ad esibirsi il prossimo anno dopo il tour italiano. Che è già sold out. Ancora presto per i dati sulle vendite dell'evento del 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma. Chissà che sul palco non si presenti anche nonno Iggy

