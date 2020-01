ORA SI' CHE IL TRAFFICO ANDRA' IN TILT: I MONOPATTINI ELETTRICI POSSONO CIRCOLARE IN TUTTE LE CITTA' ITALIANE! – È ENTRATA IN VIGORE LA NORMA CHE LI EQUIPARA ALLE BICICLETTE E LI INSERISCE DI FATTO NELLA LISTA DEI “VEICOLI” ALL’INTERNO DEL CODICE DELLA STRADA – NON POTRANNO SUPERARE I 20 KM/H E CI VORRÀ IL GIUBBOTTO RIFLETTENTE, MA NON LA PATENTE – I DUBBI SULLA SICUREZZA, SULL’ASSICURAZIONE E SULLE ZONE IN CUI CIRCOLARE – VIDEO

Federico Cella per il “Corriere della Sera”

Da ieri, primo gennaio, i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi, dunque alle biciclette. Assumono lo status di «veicoli» all' interno del Codice della Strada e diventano dunque liberi di circolare nelle città italiane. La norma è contenuta nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata tre giorni dopo sulla Gazzetta Ufficiale e si riferisce nel testo ai soli monopattini. Rimangono fuori gli altri mezzi per la micromobilità, come gli hoverboard o i monoruota, per i quali il riferimento legislativo rimane il decreto Toninelli entrato in vigore il 27 luglio scorso che dava il via libera alla sperimentazione nelle città che ne fanno richiesta.

Il testo dell' allora ministro dei Trasporti fa ancora da riferimento per i dettagli tecnico-legali dei mezzi: non possono superare i 20 km/h, la potenza del motore deve essere inferiore ai 500 watt e i mezzi devono essere dotati di luci posteriori e anteriori.

L' equiparazione dei monopattini alle biciclette rende più facile la diffusione di questi mezzi fortemente voluti da alcuni Comuni per decongestionare il traffico. La legge cerca anche di mettere ordine in quella che era diventata una giungla, con dubbi - ancora da risolvere - sulla sicurezza che hanno portato anche a multe clamorose. Come i 5 mila euro comminati a Brescia lo scorso settembre.

Casco non obbligatorio, il giubbotto riflettente sì La patente? Non serve

Per condurre i monopattini elettrici non serve dunque la patente. La regola vale anche per i minori, per i quali con il decreto Toninelli era invece obbligatorio avere la patente AM, quella per il motorino. Resta il dubbio sulla polizza assicurativa, non sul veicolo ma sulla persona: non parrebbe obbligatoria, ma avendo sotto i piedi un veicolo comunque a motore sarebbe una cautela importante, per se stessi e gli altri. Stesso ragionamento per il caschetto, non obbligatorio a differenza del giubbotto catarifrangente nelle ore di oscurità.

Come detto, i mezzi devono rispettare alcune norme di potenza, velocità e dotazione (luci e segnalatore acustico). Non è possibile in alcun caso il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino.

In attesa di capire le interpretazioni del testo, e soprattutto come verrà applicato nel concreto sulle strade delle città italiane, valgono le norme del Codice della Strada che si riferiscono alle biciclette a pedalata assistita. Dunque la circolazione limitata al manto stradale e alle piste dedicate, con un limitatore di velocità che impedisce al veicolo di superare i limiti della legge, stabiliti nel caso dei monopattini a 20 chilometri all' ora.

Ruote, freni, pneumatici Ecco come scegliere il modello più adatto

Sono diversi i modelli di monopattini elettrici in commercio in Italia. I due più diffusi sono senz' altro il Mi Electric Scooter della cinese Xiaomi e il Ninebot Kickscooter della americana Segway. A questi si aggiungono i diversi modelli Doc dell' italiana Nilox. Ognuno di questi monopattini - dal costo che varia dai 250 ai 450 euro - ha preimpostato il limite di velocità tra i 20 e i 25 km/h. L' autonomia, legata alla batteria ma anche al peso del conducente e alla pendenza della strada, arriva fino a un massimo di 40 chilometri. Il mezzo può quindi essere ricaricato da una qualunque presa casalinga, con tempi che non scendono mai sotto le 3 ore.

All' atto dell' acquisto, sono tre gli elementi a cui prestare attenzione: il diametro delle ruote, che non devono essere troppo piccole; il tipo di freni, con quelli a disco da preferire a quelli solo motore; gli pneumatici, che possono essere con camera d' aria (maggiore tenuta di strada) oppure pieni (maggiore durabilità). Proprio quest' ultimo tema pone la questione della mancanza di un' assistenza specializzata.

In attesa della nascita di attività ad hoc, nei prossimi mesi vedremo probabilmente diversi negozi di biciclette esporre scritte «monopattino friendly».

Cartelli e zone off limits Le questioni aperte dopo la liberalizzazione

I monopattini elettrici sono diventati una sorta di status-symbol in diverse metropoli nel mondo.

Da Los Angeles e altre città americane, dove i servizi di sharing sono incalcolabili, arrivando alle città europee come Parigi o Berlino dove intere flotte in giro per le strade sono ormai la norma. Con i conseguenti dubbi sulla sicurezza: la morte di un 25enne lo scorso giugno ha spinto la capitale francese, percorsa da 20 mila mezzi «alternativi», a rendere più severe le norme di utilizzo. Dubbi, e opportunità, che hanno contraddistinto la reazione delle città italiane.

Molti i Comuni che restano freddi, altri come quello di Bolzano hanno invece già elaborato un programma di introduzione massiccia dei mezzi in città. Mentre la pioniera Torino con l' assessore La Pietra dice di attendere ulteriori chiarimenti dal ministero, Milano è stata colta dal via libera mentre era in piena fase di sperimentazione. In totale nel capoluogo lombardo a inizio dicembre erano stati posti circa 200 cartelli stradali e una relativa mappa di zone percorribili e altre off limits. In attesa di capire che piega prenderà la mobilità urbana con questa liberalizzazione, si calcola che in Italia siano già circa 100 mila i monopattini elettrici in circolazione.

