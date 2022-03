ORA SIAMO TRANQUILLI: IL SESSO NEL METAVERSO "SARA' UGUALMENTE DIVERTENTE" A QUELLO NELLA VITA REALE - DANIEL GOLDEN, DEL SITO PER ADULTI DREAMCAM, NE E' CERTO: "L'INDUSTRIA DEL SESSO HA GUIDATO LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER ANNI, DAI NASTRI VHS IN POI, E PENSO CHE LA TECNOLOGIA IN ESPANSIONE FORNIRANNO UN OTTIMO AMBIENTE, SOPRATTUTTO PER CHI E' CURIOSO" - "NEL METAVERSO NON IMPORTA CHE ASPETTO HAI. POTREBBE AIUTARE CHI SI SENTE INSICURO. E ANCHE LE RELAZIONI A DISTANZA..."

Dagotraduzione dal Sun

Gli esperti di Dreamcam

Secondo due esperti, il sesso nel metaverso potrebbe diventare comune e «ugualmente divertente» come quello nella vita reale. Daniel Golden, vicepresidente del sito per adulti DreamCam, e la modella di cam Carly Evans hanno parlato con The Sun di come il metaverso potrebbe far evolvere il sesso online.

Mark Zuckerberg ha recentemente affermato che pensa che le persone un giorno trascorreranno la maggior parte del loro tempo nel metaverso. Trasformare la nostra vita quotidiana in virtuale richiederà un po' di adattamento e nuovi approcci alle attività comuni, compreso il sesso.

Golden ha detto a The Sun: «Penso che il metaverso potrebbe cambiare l'industria del sesso e l'industria del sesso potrebbe cambiare il metaverso».

«L'industria del sesso ha guidato le innovazioni tecnologiche per anni, dai nastri VHS in poi, e penso che la tecnologia in espansione e lo spazio per la fantasia nel metaverso forniranno un ottimo ambiente non solo per gli utenti di Dreamcam, ma anche per gli individui sessualmente curiosi che vogliono provare cose nuove».

Golden afferma di aver visto un «grande salto» nel numero di persone che utilizzano il suo sito Web di webcam per adulti da quando è iniziata la pandemia.

Crede che il sesso nel metaverso avrà una serie di aspetti positivi e potrebbe diventare comune quanto il sesso nella vita reale. Golden ha spiegato: «Siamo tutti umani e il sesso fa parte della vita, che sia nel metaverso o meno. Nel metaverso non importa che aspetto hai e gli utenti possono sceglierlo. Questo potrebbe essere ottimo per le persone che si sentono insicure su come appaiono quando fanno sesso: potrebbero scegliere di utilizzare di più il metaverso».

«Le persone nelle relazioni a distanza potrebbero fare sesso nel metaverso più che nella vita reale, in modo da non perdere quella connessione fisica. Andare avanti nel metaverso diventerà solo una preferenza personale per il modo in cui alle persone piacerà scatenarsi».

Nel metaverso di Zuckerberg, gli avatar umani sono senza gambe e fluttuanti. Tuttavia, gli svantaggi visivi non sembrano frenare l'industria del sesso cibernetico.

Il «primo bordello informatico al mondo» afferma anche di aver visto un aumento della clientela durante la pandemia. Il cyber bordello combina l'uso di cuffie per realtà virtuale e bambole del sesso per far sentire un utente come se si trovasse effettivamente in una situazione intima.

La modella Evans pensa che il sesso nel metaverso potrebbe alla fine sembrare lo stesso che il sesso nella vita reale.

Evans, che dice di amare il sesso nel metaverso, afferma: «Solo perché è virtuale, non significa che non sia sesso. Grazie al mondo frenetico dei dispositivi tattili e dei giocattoli sessuali "reali ", il sesso VR potrebbe un giorno essere altrettanto buono».

«La società definisce il sesso come una vasta gamma di interazioni, quindi non è solo la penetrazione fisica che possiamo chiamare "sesso reale"».

Golden ha aggiunto: «Penso che potrebbe rivelarsi altrettanto divertente. Con la tecnologia del sesso in rapida crescita e la sincronizzazione dei giocattoli sessuali, tutte sono già utilizzate nel "sesso reale", il sesso nel Metaverso aumenterà in popolarità.

«La qualità video dei dettagli ad alta definizione della piattaforma Dreamcam è così chiara che sembra di essere nella stanza con la modella, aggiungi tutti questi giocattoli sessuali e un po' di vino e potrebbe anche essere la stessa cosa!».