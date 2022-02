1 feb 2022 20:07

ORA SIAMO TRANQUILLI: I SUPERYACHT VANNO A RUBA! - PER VIA DEI PROBLEMI DI APPROVIGGIONAMENTO, DI PRODUZIONE E DEI TASSI DI INTERESSE BASSI, IL MERCATO DELLE SUPERBARCHE STA ANDANDO A GONFIE VELE - L'ANNO SCORSO I RICCONI SEMPRE PIU' RICCONI PER VIA DELLA PANDEMIA HANNO FATTO AUMENTARE LE VENDITE DEL 77% - TRA CHI E' IN ATTESA DI UN NUOVISSIMO YACHT CI SONO JEFF BEZOS E STEVEN SPIELBERG...