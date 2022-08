E ORA WANDA NARA I TANGA SE LI DOVRA' STIRARE DA SOLA – UN PICCOLO ESERCITO DI COLF INCAZZATE MARCERA' VERSO LA CASA NARA-ICARDI A BUENOS AIRES PER DIFENDERE I DIRITTI DELLE LAVORATRICI – A RADUNARE LE DONNE È STATA CARMEN CISNERO, L'EX COLLABORATRICE DOMESTICA CHE HA DENUNCIATO LA COPPIA PER SFRUTTAMENTO E CHE A SUA VOLTA È STATA DENUNCIATA PER AVER VENDUTO A UNA TV UN AUDIO IN CUI WANDA ANNUNCIAVA DI VOLER DIVORZIARE DA MAURITO…

Roberta Scorranese per il “Corriere della Sera”

Attenzione, perché difficilmente capiterà di rivedere, in futuro, una cosa come questa: un Quarto Stato di sole donne che prende coraggio, scende in piazza e si mette in marcia per difendere i diritti. Accadrà in Argentina, ma il corteo non andrà verso la Casa Rosada. Si dirigerà a Nordelta, fuori Buenos Aires, attraverserà un parco privato, schiverà una piscina a sfioro e suonerà al citofono di casa Icardi-Nara.

Difficile che risponda qualcuno: lui, Mauro, sta lottando per non diventare un «esubero» a Parigi, e lei, Wanda, è su Instagram. Incavolata nera. Perché Wanda Nara, procuratrice sportiva, influencer e cittadina dei social, tutto si sarebbe aspettata fuorché vedersi arrivare sotto casa un gruppo di donne in marcia.

Incavolate nere. Sono le colf che minacciano cortei e azioni legali contro il calciatore del Paris Saint-Germain e la sua agente: avrebbero vessato una di loro, Carmen Cisnero. La storia comincia con il famoso vocale di Nara a Cisnero, nel quale le confida di essere in procinto di «organizzare il divorzio». Cisnero, però, si chiama Carmen. E, come la protagonista dell'opera di Bizet, pensa che l'amore sia «uno zingaro che non conosce legge». Così rende pubblico il messaggio. La tv argentina lo diffonde, si riaccendono le voci di crisi coniugale.

Wanda Nara si incavola davvero e (su Instagram) dice di aver sporto denuncia contro Cisnero, per «le manifestazioni pubbliche e le continue minacce mediatiche della signora María Carmen Cisnero Reboledo, che continua a raccontare storie sulla mia intimità, sulla mia famiglia e sui miei figli minorenni». Ma Carmen, come la sigaraia di Bizet, pensa che «Quando si tratta di inganni/ imbrogli, ruberie/ è sempre meglio, in fede mia,/ avere delle donne con sé».

Dopo aver denunciato gli Icardi per sfruttamento, chiama altre colf pronte a protestare contro la coppia più chiacchierata dell'America Latina dai tempi di Mariana e Luis Antonio, protagonisti di Anche i ricchi piangono.

A sentire Cisnero, alcuni stipendi non sarebbero mai arrivati. Stando a Nara, gli Icardi avrebbero dato a Carmen, oltre agli stipendi, anche «una carta di credito con 600 euro al mese e pagato cure mediche, cosmetiche e 4 dosi di vaccino anti-Covid». Daiana C. González, leader dell'associazione pro collaboratori domestici, tuona: «Bisogna difendere la professione». La verità sta nel mezzo. Nel mezzo di una storia su Instagram.

