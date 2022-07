11 lug 2022 17:36

UN ORCO SUL GREEN - A ROMA UN MAESTRO DI GOLF È STATO ARRESTATO PER AVER ABUSATO DI UNA SUA ALLEVA 14ENNE DURANTE GLI ALLENAMENTI - L'UOMO AVREBBE PRIMA COMINCIATO CON COMPLIMENTI E AVANCES, PRIMA DI METTERE LE MANI SULLA GIOVANE - GLI ABUSI SAREBBERO ANDATI AVANTI PER ALMENO UN ANNO, FINO A QUANDO I GENITORI DELLA VITTIMA NON SI SONO RESI CONTO CHE…