ORGASMI DA PRENDERE AL VOLO! - A LAS VEGAS, ANTHONY BLAKE E IL SUO SOCIO OFFRONO, PER POCO MENO DI MILLE DOLLARI, 45 MINUTI DI VOLO TRA LE NUVOLE DURANTE I QUALI FARE SESSO AD ALTA QUOTA - IL "JET LOVE CLOUD" METTE A DISPOSIZIONE UN GRANDE MATERASSO CON LENZUOLA DI RASO ROSSE, E UN CUSCINO PER LE VARIE POSIZIONI SESSUALI - E SE IL TEMPO NON DOVESSE BASTARE...

Dagotraduzione dal New York Post

Love Cloud

Il lavoro del pilota Anthony Blake consiste nel volare tra le nuvole portando un Cessna bimotore senza una destinazione particolare mentre nel retro del suo aereo i passeggeri si divertono.

«Mentre l’aereo ondeggia, spesso so dove sono i miei ospiti e chi si è mosso per primo». Per 995 dollari infatti le coppie possono noleggiare un jet Love Cloud per 45 minuti e darsi da fare mentre Blake, 51 anni, li fa volare a 5.280 piedi sopra Las Vegas. Se il tempo non è sufficiente, si può scegliere una sessione da un’ora e mezza al prezzo di 1.495 dollari. Le cinture di sicurezza possono essere slacciate due minuti dopo il decollo.

Love Cloud 2

Il Cessna è dotato di un letto, di lenzuola di raso rosso e di un «cuscino per la posizione sessuale», ma non c’è da stare troppo comodi: tutto quello che entra nella cabina è un materasso doppio. Blake, che si fa chiamare “Captain Tony”, indossa cuffie antirumore ed è separato dalla coppie da una tenda.

I clienti sono vari: sposini, anziani in cerca di un po’ di brio, o gruppi di scambisti (il Cessna può ospitare fino a sei persone).

Love Cloud 3

Love Cloud e i suoi voli verso il nulla sono stati in giro per il Nevada per circa sette anni, offrendo voli casti incentrati su cene romantiche (gestite da un'assistente di volo) e persino cerimonie nuziali in aria. Ma le cose sono decollate davvero cinque mesi fa, quando Blake e il suo socio in affari hanno iniziato a offrire viaggi a Las Vegas.

Love Cloud 4