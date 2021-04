SPENDI SPANDI E CANDY - SIETE ALLA RICERCA DI UN BELL'APPARTAMENTO? ECCOLO: IL MILIARDARIO NICK CANDY L'HA MESSO IN VENDITA PER CIRCA 200 MILIONI DI EURO – L’ATTICO A DUE PIANI NEL COMPLESSO RESIDENZIALE EXTRALUSSO ONE HYDE PARK E' LA CASETTA PIU' COSTOSA DELLA GRAN BRETAGNA MA SI PUO' PAGARE ANCHE IN BITCOIN E ALTRE CRIPTOVALUTE - E’ DOTATO DI PISCINA, PALESTRA, CINEMA MA ANCHE DI UNA IRRINUNCIABILE SALA CHAMPAGNE…