ORMAI È CHIARO: NETANYAHU VUOLE I SOLDATI ITALIANI FUORI DAL LIBANO – OTTO RAZZI HANNO COLPITO LA BASE DELLA MISSIONE UNIFIL (GUIDATA DAI NOSTRI SOLDATI) A SHAMA: I MISSILI HANNO IMPATTATO SU ALCUNE AREE ALL'APERTO E SUL MAGAZZINO RICAMBI DELLA BASE DOVE NON ERA PRESENTE ALCUN SOLDATO. CINQUE MILITARI ITALIANI SONO SOTTO OSSERVAZIONE – SE FOSSE STATO ISRAELE, SAREBBE L’ENNESIMA PROVOCAZIONE IN BARBA AL DIRITTO INTERNAZIONALE - L'ESERCITO DI TEL AVIV: "HEZBOLLAH HA LANCIATO UN RAZZO CONTRO LA BASE DI RAMYEH"

Otto razzi colpiscono base italiana Unifil, nessun ferito

(ANSA) - Otto razzi da 107 millimetri hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil a Shama, nel sud del Libano. I razzi hanno impattato su alcune aree all'aperto e sul magazzino ricambi della base dove non era presente alcun soldato. Non si registrano feriti. Cinque militari italiani sono sotto osservazione nell'infermeria della base e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso gli accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili.

Idf, 'Hezbollah ha lanciato razzo contro base Unifil a Ramyeh'

(ANSA) - "Hezbollah ha lanciato un razzo che ha colpito una postazione Unifil nella zona di Ramyeh, nel Libano meridionale, provocando numerosi feriti e danni alla postazione. Il razzo è stato lanciato dalla zona di Deir Aames, uno dei tanti lanciati da Hezbollah verso Israele questa mattina". E' quanto afferma l'esercito israeliano su X.

