ORMAI A DIFENDERE I CINESI SONO RIMASTI SOLO CONTE E DI MAIO – DOPO MACRON ANCHE ANGELA MERKEL RIFILA UN INVOLTINO A XI JINPING: “LA CINA DEVE ESSERE PIÙ TRASPARENTE SU COME HA AFFRONTATO L’EPIDEMIA. SAREBBE MEGLIO PER TUTTI” – “SIAMO ANCORA ALL’INIZIO DELLA PANDEMIA, DOBBIAMO AGIRE IN MODO GRADUALE. IL RITORNO AL LOCKDOWN SARÀ INEVITABILE SE I CASI TORNERANNO A CRESCERE…”

merkel xi jinping

Coronavirus, Merkel: Cina sia trasperente su epidemia, meglio per tutti

(LaPresse) - La Cina deve essere più trasparente su come ha affrontato l'epidemia, sarebbe "meglio per tutti". Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, davanti ai giornalisti, citata dal quotidiano Deutsche Welle, in merito all'epidemia da coronavirus.

merkel avatar

Coronavirus, Merkel: Siamo ancora inizio pandemia, agire in modo graduale

(LaPresse) - "Siamo ancora all'inizio della pandemia. Dobbiamo agire in modo graduale e attento. Sarebbe un peccato se tornassimo indietro". Così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, davanti alla stampa. Lo riferisce Bild. La cancelliera ha sottolineato che bisogna rimanere "vigili e disciplinati". "Vedremo cosa comporterà l'apertura dei negozi in 14 giorni. Prevenire una nuova battuta d'arresto non è solo nell'interesse di combattere la pandemia, ma anche nell'interesse dell'economia e della nostra vita sociale", ha aggiunto.

angela merkel starnutisce 1

Coronavirus, Merkel: Siamo ancora inizio pandemia, agire in modo graduale-2

(LaPresse/AP) - La cancelliera ha esortato i tedeschi a non lasciarsi cullare da un falso senso di sicurezza dettato dai primi passi per fare ripartire la vita pubblica. Merkel ha poi sottolineato che comprende il desiderio di molte persone, settori commerciali e comunità religiose di iniziare a tornare alla normalità, ma ha insistito sul fatto che ci sia poco "spazio di manovra".

Coronavirus, Merkel: Lockdown inevitabile se infezioni tornano a crescere

MARK RUTTE ANGELA MERKEL

(LaPresse/AP) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che un ritorno al lockdown sarà "inevitabile" se i casi di Covid-19 nel Paese torneranno a crescere dopo l'allentamento delle misure restrittive. Secondo la cancelliera ci vorranno almeno due settimane per valutare gli effetti dell'allentamento delle misure. I funzionari tedeschi pensano che non ci sarà un secondo lockdown, ma, ha ammonito la cancelliera "se le cifre delle infezioni dovessero tornare a crescere in maniera esponenziale", il lockdown verrà ripristinato.

Coronavirus, Germania: Cure gratis per 200 pazienti Covid-19 da Ue

angela merkel starnutisce

(LaPresse/AP) - La Germania ha riferito che sta curando più di 200 pazienti Covid-19 provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea nei suoi ospedali e pagherà per il loro trattamento. "Pagare le cure era una questione di "solidarietà europea", ha detto il portavoce del cancelliere Angela Merkel, Steffen Seibert, non specificando i costi sostenuti dal Paese. Il portavoce del ministero degli Esteri Christofer Burger ha riferito che finora la Germania ha preso in cura 229 pazienti da altre parti dell'Ue. Di questi, 130 provengono dalla Francia, 44 dall'Italia e 55 dai Paesi Bassi.

xi jinping angela merkel angela merkel starnutisce 3 angela merkel xi jinping