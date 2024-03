Estratto dell’articolo di Chiara Comai per www.lastampa.it

fedez al compleanno del figlio leone

Ora è scontro a suon di diffide. Da una parte e dall’altra. Prima di tutto i figli: da un paio di giorni sui social nessuno dei due genitori pubblica più i loro volti. Perché? Pensavamo fosse un segnale di inizio dell’iter di separazione, ma non sarebbe così. Lo riferisce una fonte molto vicina alla coppia.

Fedez avrebbe diffidato Ferragni chiedendo di non mostrare più i volti dei figli né sui social né con qualsiasi altro mezzo di comunicazione pubblica. Per tutelarli. Perché in questa fase così delicata – che a questo punto sembra essere molto più critica di quanto Ferragni abbia dato a vedere da Fazio – i figli Leone e Vittoria possono essere strumentalizzati. Con strategie che possono premiare una parte a discapito dell’altra. Usati per fare engagement. E siccome la situazione non è tranquilla, la fonte spiega che Fedez non ci sta e starebbe cercando, come può, di proteggerli. Nonostante lei sarebbe «fortemente contraria», come riporta la stessa fonte.

chiara ferragni al compleanno del figlio leone

Dall’altra lei, Ferragni, sembra aver diffidato l’ormai ex marito chiedendo di non far parlare di lei durante la puntata di Belve a cui Fedez parteciperà a fine mese. Da quanto si apprende dalla stessa fonte, lui era «pronto a dire tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta». Tenendo però conto che Ferragni è la madre dei suoi figli, per cui «non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei. Non uno show alla Ilary e Totti, insomma. […]

Fedez […] Non è chiaro se si presenterà nonostante la diffida […] sarebbe contrario a un intervento in stile “Fazio parte due”, o a uno show contro la coppia. Bisognerà capire se il programma sarà d’accordo con queste nuove modalità.

Intanto si apprende che l’iter della separazione non è ancora iniziato. I due sarebbero separati «da parecchi mesi», ma al momento non sono iniziate le pratiche per il divorzio.

ferragni fedez chiara ferragni foto di chiara ferragni sul suo nuovo canale telegram chiara ferragni chiara ferragni valentina ferragni FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - MURALE DI TVBOY fedez alla parigi fashion week 4 fedez alla parigi fashion week 5 chiara ferragni piange sui social 2 chiara ferragni ferragni fedez