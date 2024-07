ORMAI NEMMENO ISRAELE CREDE PIÙ ALLA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI NELLE MANI DI HAMAS: “ALCUNI NON SARANNO MAI RITROVATI” – A DIRLO È L’ESERCITO DELLO STATO EBRAICO, CHE NELLE ULTIME ORE È STATO OGGETTO DI VARIE IRRUZIONI DEI PARLAMENTARI DI ESTREMA DESTRA (CON CONSEGUENTE SCAZZO NEL GOVERNO) – DAL LIBANO HEZBOLLAH CONTINUA A PROVOCARE: DOPO IL RAZZO CHE HA UCCISO 12 BAMBINI, HA LANCIATO DECINE DI MISSILI CONTRO UNA BASE MILITARE, UCCIDENDO UN ISRAELIANO…

IDF, I CORPI DI ALCUNI OSTAGGI NON SARANNO MAI RITROVATI'

(ANSA) - Dopo le recenti operazioni di recupero, le Forze di difesa israeliane sono arrivate a comprendere che esiste la possibilità che i corpi di alcuni ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre non vengano mai più ritrovati. Lo ha appreso il Times of Israel. La valutazione arriva mentre 111 dei 215 ostaggi rimangono a Gaza, ormai da quasi 300 giorni, compresi i corpi di 39 morti confermati dall'Idf.

ISRAELE: FORTE TENSIONE NEL GOVERNO DOPO ASSALTI A BASI DELL'IDF

(ANSA) - Riunione di governo particolarmente tesa oggi a Gerusalemme dove i ministri si sono scambiati reciproche accuse per le irruzioni avvenute ieri in due basi delle Idf da parte di attivisti e parlamentari di estrema destra contrari all'arresto di nove soldati accusati di presunti abusi a un comandante di Hamas detenuto.

I media israeliani riferiscono che il premier Benyamin Netanyahu ha detto ai ministri che "non si entra nelle basi militari", paragonando gli assalti ai blocchi autostradali dei manifestanti antigovernativi. Il ministro degli Interni Moshe Arbel, del partito Shas che rappresenta gli ebrei ultraortodossi, ha condannato il paragone di Netanyahu pur sottolineando che non si può permettere ai dimostranti di estrema destra di "mettere in pericolo l'esercito in questo modo".

HEZBOLLAH RIVENDICA ATTACCO A ISRAELE DAL LIBANO

(ANSA) - Hezbollah ha rivendicato la responsabilità dell'attacco che oggi pomeriggio ha ucciso un civile israeliano nel kibbutz Ha Goshrim, affermando di aver lanciato decine di razzi contro una vicina base militare. Dall'8 ottobre, gli attacchi guidati da Hezbollah hanno provocato 25 morti tra i civili israeliani e 18 tra soldati e riservisti dell'IDF.

HEZBOLLAH,SE ISRAELE IN LIBANO, METTEREMO PIEDE IN GALILEA

(ANSA) - "Non ci aspettiamo un'invasione di terra israeliana, ma se dovesse succedere, siamo pronti. Se decidessero di entrare in Libano, metteremmo piede in Galilea": così alcuni membri di spicco Hezbollah hanno detto a Al Jazeera che la milizia libanese risponderà a qualsiasi "aggressione" israeliana, anche se di natura e dimensioni limitate. "La leadership della resistenza deciderà la forma e la portata della risposta a qualsiasi potenziale aggressione", hanno affermato esponenti di Hezbollah.

HEZBOLLAH RIVENDICA ATTACCO A ISRAELE DAL LIBANO

AUSTIN: USA A FIANCO DI ISRAELE IN CASO DI ATTACCO HEZBOLLAH

(askanews) - Se le milizie sciite libanesi di Hezbollah dovessero lanciare un attacco contro Israele gli Stati Uniti sosterrebbero lo Stato ebraico: lo ha dichiarato il Segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, auspicando una "soluzione diplomatica" alla crisi. "Se Israele venisse attaccato lo aiuteremmo a difendersi" ha commentato Austin in conferenza stampa a Manila, negando tuttavia che un conflitto con Hezbollah sia "inevitabile o imminente".

"Anche se abbiamo assistito a molte attività sul confine settentrionale di Israele, restiamo preoccupati per il potenziale di questa escalation in uno scontro in piena regola, ma non credo che uno scontro sia inevitabile", ha concluso Austin. Dopo l'attacco missilistico sul villaggio di Majdal Shams, costato la vita a 12 persone e attribuito da Israele a Hezbollah, lo Stato ebraico ha minacciato una dura rappresaglia.

