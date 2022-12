ORMAI NON SI PUÒ FARE PIÙ NIENTE: MANCO FIORELLO CHE VI RALLEGRA LE ALZATACCE VI STA BENE! – IL PROGRAMMA “VIVA RAI 2” CONTINUA A MACINARE ASCOLTI (ALLA FACCIA DELLA MAGGIONI), MA I RESIDENTI DELLA ZONA DI VIA ASIAGO SI LAMENTANO PER IL BACCANO ALLE 7.15 PERCHÉ VORREBBERO DORMIRE (BEATI LORO CHE NON SI ALZANO ALL'ALBA): “VAI A FARE CASINO DA UN’ALTRA PARTE”. MA C’È CHI SI DISSOCIA DALLE SOLITE LAGNE… - VIDEO

Nonostante l’alzataccia il programma di Fiorello «Viva Rai2» su Rai2 alle 7.15 del mattino, ha un grandissimo successo di pubblico e critica e sono in tanti a mettere la sveglia per poterlo seguire. Ma il mondo si sa è variegato. E a quanto pare, alcuni residenti della zona, da dove va in onda la trasmissione (dentro una grande box di plexiglass) non apprezzano il divertimento. O meglio a quell’ora vorrebbero dormire (beati loro).

In queste ore sta tenendo banco una discussione sui social sul “baccano” generato dalla troupe per le riprese. «Fa troppo casino alle 6.30 di mattina» ha scritto un utente riferendosi ai preparativi del programma che cominciano molto presto. E addirittura, è comparso un «Fiorello vai a fare casino da un’altra parte» partito da Roma Nord. Insomma c’è chi si lamenta per i cinghiali e chi per il rumore di uno show. Qualcuno scrive «Dalle 6.30 della mattina non si dorme più in via Asiago e via Montello (siamo nel quartiere Vittoria, non lontano da Prati), per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello. Gli abitanti sono inferociti ed hanno ragione. Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita», si legge nel post.

Ovviamente il post ha acceso il dibattito: chi si accoda alle lamentele e chi si dissocia . Per esempio c’è chi scrive: «Questa è l’ennesima dimostrazione del mancato rispetto di noi cittadini da parte del comune», oppure «Speriamo che qualcuno intervenga». E chi invece scrive: «Alle 6.30 c’è tanta gente che si sveglia ogni mattina per andare a lavorare, spesso dalla parte opposta di Roma. Potrei capire una protesta del genere se si trattasse di una trasmissione che va in onda da mezzanotte in poi. Ma svegliarsi di buon ora non ha mai fatto male a nessuno».

Oppure: «Evviva Fiorello, in una zona che prende vita alle nove di mattina, piena solo di uffici, ben venga la banda di Fiore». E ancora: «Posso capire il disagio, non durerà molto e poi , un po’ di allegria unita alla musica e allo spettacolo, penso faccia bene. Fiorello ci fa iniziare la giornata in allegria. Ben venga, grazie Fiore e a tutti gli altri». Un po’ di allegria fa sempre bene!

