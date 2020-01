9 gen 2020 17:06

ORMAI IL PARCHEGGIO BISOGNA INVENTARSELO - IN SPAGNA, VICINO TOLEDO, UN RAGAZZO SFONDA IL PORTONE DELLA CHIESA COL SUV E PARCHEGGIA DI FRONTE ALL’ALTARE: “SONO POSSEDUTO, SOLO QUI IN CHIESA SONO AL SICURO” - L’UOMO, INDAGATO, È STATO PORTATO IN OSPEDALE DOVE È STATO SOTTOPOSTO AI TEST DI ALCOL E DROGHE…