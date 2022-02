ORMAI SIAMO SCHIAVI DELLO SMARTPHONE - SECONDO UN SONDAGGIO SU 2.000 AMERICANI, SEI PERSONE SU DIECI NON CE LA FANNO A VIVERE UN GIORNO SENZA TELEFONO E UNO SU OTTO SOFFRE DI ANSIA QUANDO LA BATTERIA SI SCARICA - NON SOLO: PER LA META' DEGLI INTERVISTATI NON C'E' NULLA DI PEGGIO DA PERDERE CHE IL PROPRIO CELLULARE, NEANCHE SMARRIRE LA CARTA DI CREDITO O LA FEDE NUZIALE...

Dagotraduzione da Study Finds

Ti sembra che il tuo smartphone non ti lasci mai? Non sei solo. Un nuovo sondaggio rivela che sei persone su 10 «non sono riuscite» a rimanere separate dal cellulare per più di un giorno.

Il sondaggio, condotto su 2.000 utenti, ha rilevato che solo tre su 10 affermano di non uscire mai di casa senza il telefono. Ma quando portano con sé i loro telefoni, la maggior parte delle persone ne è completamente dipendente.

Due su tre (68%) si affidano al telefono per scattare foto, mentre il 64% lo utilizza per controllare l'ora e il 62% controlla costantemente le previsioni del tempo. Un altro 13 percento confessa di non riuscire nemmeno a trovare la strada per andare al lavoro senza un telefono che gli mostri una mappa!

Parlando di viaggi, il 27% degli intervistati ammette di fare completamente affidamento sul proprio smartphone per le indicazioni stradali. Uno su tre aggiunge di non aver mai usato una mappa stampata in vita sua.

Con tutte queste persone che fanno affidamento sui loro smartphone per tutto, non sorprende che siano costantemente alla ricerca di posti dove caricare le batterie che stanno per esaurirsi! Il sondaggio, commissionato da HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, e condotto da OnePoll, ha rilevato che il 55% degli intervistati ritiene che l'esaurimento della batteria sia uno "scenario da incubo". Una persona su otto afferma che una batteria in esaurimento gli dà effettivamente ansia.

«Gli smartphone offrono così tanto che non sorprende che ne siamo dipendenti, e le comuni lamentele sulla durata della batteria sono un vero problema», afferma Petri Hayrynen di HMD Global in una dichiarazione.

«Ci sono altri modi in cui possiamo preservare la batteria del nostro telefono e compensare quell'angoscia», aggiunge Hayrynen. «Dall'uso selettivo delle connessioni di rete alla disattivazione dei suoni non necessari e all'interruzione dell'esecuzione delle app in background, tutto ciò aiuta la causa e ti tiene acceso più a lungo».

Quando si tratta di ciò che è più importante per le persone in questi giorni, il sondaggio rileva che nulla sarebbe più sconvolgente della perdita di uno smartphone. Quasi la metà dei partecipanti al sondaggio (48%) afferma che sarebbe molto sconvolgente se perdessero il telefono. Un numero più alto quelli che si stresserebbero per aver perso la carta di credito (46%), le chiavi della macchina (40%) o persino la fede nuziale (25%)!

Nel complesso, l'intervistato medio controlla il proprio dispositivo mobile 20 volte al giorno e trascorre due ore intere a guardare lo schermo del telefono in un periodo di 24 ore.