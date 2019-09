27 set 2019 11:49

SULLE ORME DI DIANA – IL PRINCIPE HARRY HA RIPERCORSO LE TAPPE DELLA MAMMA E HA FATTO VISITA IN ANGOLA DOVE LADY D PORTÒ AVANTI LA BATTAGLIA CONTRO LE MINE ANTIUOMO – IL PRINCIPE HA PASSEGGIATO IN UN CAMPO PARZIALMENTE SMINATO COME FECE LA MADRE NEL 1997 QUANDO, POCO PRIMA DI MORIRE, VISITÒ IL PAESE DEVASTATO DALLA GUERRA CIVILE E APPOGGIÒ L’ORGANIZZAZIONE HALO TRUST CHE SI STAVA ADOPERANDO PER…(VIDEO)