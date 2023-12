ORNELLA A MOSCA, CI RICASCA – LA MUTI È VOLATA IN RUSSIA PER IL BRICS+ FASHION SUMMIT 2023 A SPROLOQUIARE, UFFICIALMENTE, SUI DESIGNER INNOVATIVI CHE RIESCONO A PORTARE LE LORO CREAZIONI FUORI DAI CONFINI NAZIONALI – IN REALTÀ L’ATTRICE È ANDATA A RACIMOLARE QUALCHE SOLDO ESIBENDOSI IN TEATRO NELL’UNICO PAESE CHE LE DÀ ANCORA SPAZIO E DI CUI SPERA DI DIVENTARE CITTADINA - E L’AMICO PITTORE RUSSO NIKAS SAFRANOV RIVELA: “ORNELLA È PREOCCUPATA PER IL NOSTRO PRESIDENTE, PER LA RUSSIA…”

C’è anche un po’ di Italia al Brics+ Fashion Summit 2023 in corso a Mosca fino al 2 dicembre. Agli stati generali della moda dei Paesi Brics+, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica più gli stati che puntano a entrare nel 2024, nell’ambito di un incontro sul tema dei marchi nazionali è intervenuta tra gli speaker l’attrice italiana Ornella Muti.

L’incontro si è tenuto nella capitale russa il 28 novembre e si è focalizzato sul lavoro dei designer che riescono a portare le loro creazioni oltre i confini nazionali andando a rimpiazzare i brand più classici con nuove proposte. Come nel caso della stilista Ulyana Sergeenko, nome noto nel mondo della moda e ospite abituale della Fashion Week di Parigi.

Proprio qui, nel 2020, ha sfilato per lei – debuttando come modella a 64 anni insieme a Dita von Teese – Ornella Muti, che da anni indossa le sue creazioni. “Le preferisco a quelle degli stilisti italiani”, ha spiegato come riportato da Zvezda nell’incontro durante il quale sono intervenuti anche rappresentanti del governo russo come il viceministro dell’Industria e del Commercio Oleg Bocharov.

[…] In passato l’attrice aveva espresso il desiderio di diventare cittadina russa, ragione per la quale aveva iniziato a studiare il russo.

A ricordalo è Zvezda, il media patriottico che racconta come l’attrice sia attualmente a Mosca per lavoro “ma in precedenza era già stata in Russia perché ama il nostro Paese” e ha poi aggiunto che “Muti è ricordata dal pubblico russo soprattutto per il film La bisbetica domata con Adriano Celentano”. Muti si è esibita ieri al Teatro Taganka di Mosca nello spettacolo sulle lettere e le musiche di Beethoven “La vita eroica di un genio” e, parlando con Ria Novosti, è tornata sul suo rapporto con il Paese. “Sono qui per amore anche se lo studio del russo sta procedendo lentamente.

Spero di poter presto tornare a lavorare qui”, ha spiegato. Ria Novosti sostiene che Muti abbia origine russe: i nonni materni vivevano a San Pietroburgo, ma poi si trasferirono in Estonia.

In occasione del suo arrivo a Mosca l’amico Nikas Safranov, il pittore che si definisce “artista del popolo” e che vanta legami con personaggi pubblici italiani, ha parlato al media Paragraph del suo rapporto con Ornella Muti e di come l’avrebbe aiutata a chiedere la cittadinanza russa.

“Alcuni anni fa abbiamo contattato l’Ambasciata italiana in Russia, ero addirittura andato a registrare Ornella nel mio appartamento a Bryusov Lane ma dopo l’inizio dell’operazione speciale e delle sanzioni l’intero processo è stato posticipato”. Safranov ha poi aggiunto: “Ornella è preoccupata per il nostro presidente, per il nostro Paese. La prima stella di questo livello a supportare la Russia durante un'operazione speciale”.

L’attrice non è l’unica italiana che negli ultimi giorni è arrivata in Russia a ribadire il suo sostegno al Paese, come lei anche il cantante Pupo ha accettato un invito a Mosca dove si è esibito […]

