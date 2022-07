13 lug 2022 12:34

ORRORE IN DIRETTA WEB – NEL TARANTINO UN 25ENNE HA TENUTO SEGREGATO IN CASA LO ZIO DISABILE DI 57 ANNI E LO HA PICCHIATO RIPETUTAMENTE CON UN BASTONE – HA RIPRESO LE SEVIZIE CON UNA PICCOLA TELECAMERA E LE HA DIFFUSE ONLINE – LA VITTIMA ERA CHIUSA A CHIAVE IN UNA STANZA SENZA ACQUA NÉ CIBO NÉ POSSIBILITÀ DI ANDARE IN BAGNO – IL NIPOTE È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E SEQUESTRO DI PERSONA: NON SI SA ANCORA PERCHÉ L’ABBIA FATTO...