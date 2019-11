ORRORE E FOLLIA A CHIOGGIA – TRE RAGAZZI DANNO FUOCO PER GIOCO A UN CLOCHARD E SI FILMANO SU WHATSAPP NEL VIDEO - L'UOMO È DI SPALLE, INERME. NON REAGISCE, NON SI RIBELLA. I RAGAZZI, DUE MINORENNI E UNO APPENA MAGGIORENNE, SONO STATI GIÀ IDENTIFICATI DAI CARABINIERI

Francesco Furlan per “la Repubblica”

Due gli hanno dato fuoco ai capelli, un terzo ha ripreso la scena col telefonino. Un video di 11 secondi che ieri pomeriggio è girato su WhatsApp: racconta la notte shock di tre ragazzi che se la prendono con un clochard di 47 anni con problemi psichici. Un volto noto tra le calli e il porto di Chioggia, dove spesso trova riparo per la notte. Nel video l' uomo è di spalle, inerme.

Non reagisce, non si ribella. E due dei tre amici si divertono ad avvicinare l' accendino ai capelli. Accendono il fuoco. Lo fanno almeno tre volte, ridono. Il volto di uno di dei due viene ripreso dal telefonino dell' amico. Non è chiaro se i ragazzi, due minorenni e uno appena maggiorenne, già identificati dai carabinieri, abbiano sorpreso il senzatetto alle spalle, oppure lo abbiano obbligato a sottoporsi a quello che, ai loro occhi, sembra essere un passatempo.

Da far vedere agli amici: perché non ci sono bulli senza spettatori. Il video è recente, di alcuni giorni fa, probabilmente girato il 31 ottobre, notte di Halloween. I carabinieri di Chioggia, che hanno acquisito le immagini dal blog di informazione TgAzzurra, si preparano a inviare una segnalazione in procura per violenza privata. Ieri sera i militari stavano cercando il senzatetto per interrogarlo. L' ultima segnalazione risale a ieri mattina, è stato visto in buone condizioni.

Lo scorso primo ottobre il 47enne si era salvato dall' incendio scoppiato in una barca a vela, da tempo sequestrata e ormeggiata a Punta Poli, dove trovava rifugio per la notte.

Era stato lui stesso a dare l' allarme.

Svegliato dalle fiamme che stavano divorando le parti in plastica e vetroresina, era riuscito a uscire. La Capitaneria di porto allora ipotizzò che a causare il rogo fosse stata una candela accesa dall' uomo.

