ORRORE A PARIGI - SONO OTTO GLI ARRESTATI PER IL CASO DELLA RAGAZZINA DI 12 ANNI TROVATA MORTA IN UNA VALIGIA A PARIGI - LA TELECAMERA DI SICUREZZA DEL PALAZZO DOVE ABITAVA L'AVEVA VISTA ENTRARE NEL CONDOMINIO MA A CASA NON È MAI ARRIVATA - SUCCESSIVAMENTE È STATA RIPRESA UNA DONNA TRASCINARE UN BAULE A FATICA. DENTRO C'ERA IL CADAVERE DELLA RAGAZZINA? - LA PISTA DEL TRAFFICO DI ORGANI - VIDEO

? INFO @CLPRESSFR Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris. Il était dans une valise. Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège. La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT — Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022

Da www.corriere.it

Il cadavere di una ragazzina di 12 anni è stato trovato in un baule nel 19 arrondissement di Parigi. Lo riferiscono fonti della Procura. Il baule è stato ritrovato vicino all’edificio in cui la vittima viveva. La polizia ha già arrestato quattro persone nell’ambito delle indagini, ha detto una fonte vicina al caso, ma il loro ruolo nella vicenda non è ancora noto.

La bambina era legata e in posizione raggomitolata. Le persone arrestate sono state prelevate in mattinata a Bois-Colombes, nell’Hauts-de-Sein. Secondo il quotidiano Le Parisien, è stato il padre della ragazza a denunciare venerdì la scomparsa della figlia, dopo che non aveva fatto ritorno da scuola. Aveva terminato le lezioni attorno alle 15, poi nessuno l’aveva più vista.

Una telecamera di sicurezza avrebbe ripreso la giovane rientrare nel palazzo, ma all’appartamento in cui vive con la famiglia non è mai arrivata. Si è ipotizzato un tentativo di rapimento, ma le indagini della Brigade criminale sono ancora in corso. Altri media francesi hanno parlato di frame video di altri edifici da cui si noterebbe una donna che trascina con difficoltà un baule proprio davanti al palazzo.

