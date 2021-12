GLI OSCAR SONO PRONTI PER IL PORNO? - NONOSTANTE HOLLYWOOD SIA DIVENTATO L'EPICENTRO DEL MOVIMENTO #METOO, IL CINEMA PER ADULTI E' STATO SEMPRE ADDITATO COME L'APICE DELLA DISSOLUTEZZA - QUEST'ANNO SONO IN CORSA TRE FILM CHE GIRANO INTORNO AL MONDO HARD E CHE AVREBBERO LE CARTE IN REGOLA PER UN PREMIO - SARANNO ANCORA SNOBBATI? - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Beast

Bad Luck Banging or Loony Porn

Non è un segreto che gli Oscar siano decisi da una cabala costiera di uomini bianchi prevalentemente anziani che dettano le loro preferenze. Ecco perché veterani maschi, giovani donne attraenti e sentimentali come Green Book continuano a portare a casa l'oro.

L'Accademia che vota per gli Oscar è composta anche da persone di Hollywood che sono totalmente fanatiche dell'autoadorazione. Solo nell'ultimo decennio, tre film che celebrano Tinseltown hanno vinto come Miglior Film, incluso Argo, in cui un anziano produttore di Hollywood unisce le forze con la CIA per salvare i diplomatici durante la crisi degli ostaggi in Iran.

Un settore che Hollywood ha sempre guardato con disprezzo, tuttavia, è il porno. Sì, nonostante sia l'epicentro del movimento #MeToo, Hollywood ha visto a lungo l'industria del cinema per adulti come l'apice della dissolutezza. Sono stati esiliati nella San Fernando Valley, le loro star così popolari non passano quasi mai nel mainstream, non sono invitate alle feste e ogni volta che una celebrità di Hollywood ha una storia d'amore con una pornostar, si nascondono alla vista. Diamine, il primo cartellone porno in assoluto nel cuore di Hollywood è stato presentato solo il mese scorso.

Bad Luck Banging or Loony Porn 2

Per aggiungere al danno la beffa, il mondo del porno è spesso raffigurato nei film come un inferno edonistico da cui le giovani donne devono essere salvate, ad esempio Hardcore di Paul Schrader, il film di Nicolas Cage 8MM o la commedia romantica The Girl Next Door. E puoi dimenticarti gli Oscar. Anche il capolavoro del 1997 di Paul Thomas Anderson Boogie Nights, che cattura l'età dell'oro del porno negli anni '70 (e la successiva implosione), ha ottenuto solo tre nomination all'Oscar, senza vincerne nessuno.

Bad Luck Banging or Loony Porn 3

Sarà interessante, quindi, vedere come l'Academy gestirà un trio di film in corsa per i premi quest'anno, o due, visto che sono già riusciti a snobbare “Bad Luck Banging” o “Loony Porn” di Radu Jude, il candidato rumeno agli Oscar come miglior lungometraggio che non è riuscito a entrare nella rosa dei 15 film per la categoria. Ed è un vero peccato perché il film di Jude, su un'insegnante di storia che è stata sottoposta a un processo in stile Salem dai genitori dei suoi studenti dopo che un sex tape con suo marito è stato pubblicato online, è una satira feroce di sessismo, xenofobia, nazionalismo e una miriade di modi in cui la pandemia di COVID-19 ha fatto impazzire le persone, per non parlare del finale più stravagante di qualsiasi film quest'anno, costume da Wonder Woman e dildo colossale inclusi.

Bad Luck Banging or Loony Porn 4

Più promettente è Il film d'esordio di Ninja Thyberg "Pleasure", uno sguardo dietro le quinte sul mondo degli adulti che ha al centro Linnea (Sofia Kappel), una ventenne che arriva a Los Angeles dalla Svezia progettando di diventare celebre con il porno. Sotto il nome d'arte Bella Cherry, naviga tra gli alti e bassi dell'industria del sesso, dai colleghi di supporto al superamento dei confini. The Pleasure è stato realizzato in collaborazione con figure centrali nei film per adulti e fornisce forse la prima rappresentazione onesta della vita di una pornostar femminile emergente.

Pleasure

«Siamo ancora in una cultura che fa fatica a rispettare le prostitute tanto da renderle protagoniste. Di solito le prostitute sono le vittime e vengono uccise”, dice Thyberg. «Per prenderle abbastanza sul serio da renderle protagoniste della storia devi rispettarle, e questo è ancora troppo difficile per molte persone».

Anche se ha debuttato al Sundance Film Festival di quest'anno, il film di Thyberg da allora ha faticato a vedere la luce del giorno. Una settimana dopo la sua premiere al Sundance, è stato acquistato da A24 dopo una guerra di offerte, ma il tanto sbandierato studio indipendente ha abbandonato il progetto a ottobre dopo aver deciso di censurare gran parte del suo contenuto. Lo ha rilevato Neon, pianificando di far uscire il film nel 2022. Anche così, Pleasure è riuscito a raccogliere un paio di nomination ai prossimi Indie Spirit Awards, tra cui Miglior Regista (Thyberg) e Miglior Attrice non Protagonista (Revika Reustle).

Pleasure 4

Speriamo che l'Academy presterà molta attenzione a Red Rocket, l'ultimo dilm del regista Sean Baker (Tangerine , The Florida Project), che ha dedicato la sua carriera sia a rimuovere lo stigma che circonda il lavoro sessuale sia a puntare il suo obiettivo sui poveri nascosti d'America, quelli che sono ai margini e che Hollywood non riesce a riconoscere. Il film è stato nominato tra i 10 migliori dell'anno dal National Board of Review e la sua stella Simon Rex ha guadagnato considerazione come miglior attore per la sua dinamica interpretazione di Mikey Saber, una porno che torna nella sua città natale in Texas, cerca di rattoppare con la sua ex moglie / ex partner di scena, e inizia ad uscire con un adolescente locale che lavora al negozio di ciambelle.

Pleasure 2

Rex, una specie di emarginato di Hollywood che è tornato alla ribalta, è stato nominato miglior attore dalla Los Angeles Film Critics Association e ha ottenuto nomination nella categoria ai Gotham Awards e agli Indie Spirits.

Sarebbe ingiusto, ovviamente, dare la colpa interamente all'Academy per aver costantemente snobbato i film che esplorano il porno. La Motion Picture Association of America (MPAA), un'organizzazione oscura che determina le valutazioni dei film, e la National Association of Theatre Owners (NATO) lavorano in tandem per punire tutti i film con contenuti sessuali espliciti e hanno mostrato particolare disgusto per le scene che mostrano sesso gay o piacere femminile - bollandoli con un rating NC-17, bandendoli così dalle principali catene di teatri.

Pleasure 3

Quindi, Hollywood scenderà mai dal suo cavallo alto e abbraccerà le rappresentazioni cinematografiche del porno? O meglio ancora, consentirà più crossover tra i settori? Dopotutto, non è che Hollywood tratti i suoi giovani talenti femminili meglio del cinema porno. Quando ho chiesto alll'ex pornostar Sasha Gray, che è apparsa in una serie di film mainstream, così come nella serie HBO Entourage, se fosse stata trattata peggio a Hollywood o nel cinema per adulti, ha detto: «Hollywood. Non posso mentire. Ho avuto esperienze molto peggiori in termini di molestie sessuali lì di quante ne abbia mai avute nell'industria per adulti».

