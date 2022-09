A OSTIA CI MANCAVA SOLO IL "MUSEO CLANDESTINO" - SETTEMILA REPERTI STORICI SONO STATI SEQUESTRATI IN UN’ABITAZIONE SUL LITORALE, UN EX ANTIQUARIO E' FINITO NEI GUAI - LA GALLERIA ILLEGALE ERA DOTATA PURE DI UN CATALOGO FOTOGRAFICO PER ILLUSTRARE LA MERCE AGLI AQUIRENTI INTERESSATI - ANFORE, MONETE D'ORO E D'ARGENTO, VASI, STATUE IN TERRACOTTA, C'ERA VERAMENTE DI TUTTO – LA MERCE SEQUESTRATA E' FINITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI COLLEFERRO...

i reperti ritrovati dalla guardia di finanza 2

Maria Rosa Pavia per www.corriere.it

Fossili, anfore, vasellame, statue in terracotta e ceramica, ma anche armi, oggetti sacrali e ornamenti in oro. Sono questi alcuni dei beni storici e archeologici - ben 7mila - che sono stati ritrovati e sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma in un’abitazione di Ostia.

Una galleria d’arte clandestina che aveva anche un catalogo fotografico per illustrare la merce a possibili compratori. Teche in vetro con monili preziosi catalogati e riposti in cofanetti nel museo clandestino.

i reperti ritrovati dalla guardia di finanza 1

Presenti 4 mila monete in oro, argento e bronzo e strumenti chirurgici di epoche lontane. Tutti i reperti sono stati affidati al Museo archeologico comunale di Colleferro. I fossili sono databili a partire dal periodo cretaceo mentre gli altri ritrovamenti risalgono al periodo compreso tra il IX secolo a. C. e il XIX secolo d.C.. È stata denunciata una persona alla Procura di Velletri per riciclaggio e violazione alle norme a tutela del patrimonio storico e archeologico.

i reperti ritrovati dalla guardia di finanza 4 i reperti ritrovati dalla guardia di finanza 7 i reperti ritrovati dalla guardia di finanza 6 i reperti ritrovati dalla guardia di finanza i reperti ritrovati dalla guardia di finanza 3 i reperti ritrovati dalla guardia di finanza 5