R.I.P-HOP – IL RAPPER DRAKEO THE RULER È MORTO IN OSPEDALE DOPO ESSERE STATO ACCOLTELLATO NEL BACKSTAGE DEL FESTIVAL “ONCE UPON A TIME” DI LOS ANGELES, DOVE AVREBBE DOVUTO ESIBIRSI INSIEME A NOMI DEL CALIBRO DI SNOOP DOG E 50 CENT – SOLO NEL 2021 NEGLI USA SONO MORTI 10 RAPPER, AMMAZZATI O PER DROGA – DITE AI RAPPER ITALIANI CHE FANNO I DURI E DICONO DI VENIRE DA QUARTIERI PERICOLOSI CHE IN AMERICA RISCHIANO VERAMENTE LA VITA... VIDEO

Laura Zangarini per www.corriere.it

drakeo the ruler 3

Il rapper Drakeo the Ruler è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella serata di sabato 18 dicembre nel backstage del festival «Once Upon a Time» di Los Angeles, dove avrebbe dovuto esibirsi insieme a nomi del calibro di Snoop Dog e 50 Cent. L'artista, 28 anni, il cui vero nome era Darrell Caldwell, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone per motivi ancora da chiarire.

drakeo the ruler 2

Drakeo The Ruler era molto apprezzato nella scena rap di LA. Dopo il debutto nel 2015, nel 2017 era stato condannato a 11 mesi per possesso illegale di armi da fuoco e nel marzo 2018 era stato arrestato con l'accusa di omicidio in relazione a una sparatoria del dicembre 2016, accusa per la quale poi venne assolto.

Anche durante la permanenza in carcere non aveva smesso di suonare: il mixtape «Thank You For Using GTL» era stato registrato su una linea telefonica della prigione. Dopo il rilascio, aveva inciso l'album «The Truth Hurts», pubblicando il singolo «Talk to Me» con la guest star Drake.

Baby Ceo: 20 anni

baby ceo 1

Baby Ceo , il cui vero nome era Jonathan Brown, ha perso tragicamente la vita il 20 gennaio 2021 a seguito di una sparatoria: aveva 20 anni. Il cantante era diventato famoso da adolescente dopo essere entrato sui social media e aver pubblicato canzoni sul suo stile di vita violento condito da immagini di droghe e pistole.

dmx 2

DMX: 50 anni

Earl Simmons, famoso con il nome d'arte DMX, una delle figure più amate del rap, è morto all'età di 50 anni il 9 aprile 2021 a White Plains, New York, a seguito di un infarto indotto dalla cocaina. DMX aveva iniziato a rappare nei primi anni '90: il suo album di debutto, «It's Dark and Hell Is Hot» (1998), ha venduto più di 250.000 copie nella prima settimana. Tra le sue hit più celebri «Party Up» e «Get at Me Dog»

18veno 2

18veno: 19 anni

18veno, il cui vero nome era Paul Harts, originario della Carolina del Sud, è stato ucciso a New York durante una sparatoria. Il rapper era stato ispirato dai suoni della Southern trap e tra le sue sue prime influenze musicali citava Gucci Mane, Yo Gotti e Jeezy.

Aveva iniziato a rappare in quarta elementare. Il 2020 era stato un anno decisivo per la sua carriera: aveva infatti pubblicato l'EP «R4z», così come l'album «Pablo», entrambi per l'etichetta discografica BoyMeetSpace.

gonzoe 1

Gonzoe: 45 anni

Tre colpi al petto sparati vicino a una stazione di servizio di Seattle, nello stato di Washington: è morto così il rapper Gonzo, 45 anni vero nome Ronald Moore, di Los Angeles. Membro del gruppo Kausion affiliato a Ice Cube era socio di Tupac «2Pac» Shakur, altro rapper assassinato (a Las Vegas, Nevada, anno 1996).

I suoi album includono «If I Live & Nothing Happens», «The Black Familia», «Year of the Dragon». Dopo essere stato colpito il rapper si è trascinato nella vicina stazione di servizio dove ha provato a chiedere aiuto. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto durante la notte per le ferite riportate.

yung kece 2

Yung Kece: 20 anni

Lamar Hargrove, 20 anni, noto con il nome d' arte Yung Kece, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 31 ottobre 2021. Era meglio conosciuto per i suoi singoli «Which Way? Dat Way», «Leavin or Stay» e «No Love».

shock g 3

Shock G: 57 anni

Frontman dei Digital Underground, celebri per la loro hit del 1990 «The Humpty Dance», Gregory Jacobs – vero nome del cantante –, rapper e producer più conosciuto come Shock G, è morto per una overdose accidentale di fentanil, metanfetamina e alcol. Il rapper è stato visto vivo per l'ultima volta in un hotel a Tampa, Florida.

shock g 2

Il direttore della struttura lo aspettava per il check-out, ma non vedendolo presentarsi è andato a cercarlo nella sua stanza dove lo ha trovato esanime il 22 aprile 2021. Il rapper e producer ha avuto un ruolo fondamentale nella vita artistica di Tupac Shakur, producendo due pietre miliari dell'hip hop mondiale come «I Get Around» e «So Many Tears».

Prima di diventare un'icona del rap e della musica mondiale, Tupac aveva cominciato come ballerino dei Digital Underground, entrandone a far parte fin dall'inizio, nel 1990, e in seguito proseguendo la collaborazione con Shock G.

young dolph 3

Young Dolph: 36 anni

Young Dolph, il cui vero nome era Adolph Robert Thornton Jr., rapper di Memphis noto per canzoni come «Get Paid», «On the River» e «Cut It», è morto il 17 novembre 2021, colpito a morte da colpi d'arma da fuoco mentre stava facendo acquisti al Makeda's Butter Cookies, un negozio di biscotti nella sua città natale. Un'imboscata di cui sono stati riconosciuti colpevoli tre killer. Young Dolph veva 36 anni ed era padre di due bambini .

Slim 400: 33 anni

slim 400 2

Il rapper Slim 400 , vero nome Vincent Cohran, è stato ucciso mercoledì 8 dicembre 2021 a Inglewood, in California. Aveva 33 anni. Secondo una dichiarazione del dipartimento di polizia locale, la sparatoria è avvenuta intorno alle 19:50. Il cantante, noto per la hit «Bruisin», è stato trasportato d'urgenza in un ospedale locale, dove è stato in seguito dichiarato morto.

Astro nascente della scena hip hop della West Coast, Slim 400 era stato scoperto da Pu$haz Ink, il rapper dell'etichetta musicale YG. Al momento non è chiaro quanti sospetti siano stati coinvolti nella sparatoria o perché il rapper cresciuto a Compton sia stato colpito. Due anni fa, Slim 400 era riuscito a scampare alla morte: vittima di un'imboscata mentre visitava la sua famiglia di origine, era stato messo in salvo da uno dei familiari che aveva coraggiosamente sfidato i proiettili.

chucky trill 3

Chucky Trill: 33 anni

Chucky Trill, il rapper di Houston nato Corey Detiege, è stato ucciso in una sparatoria in autostrada vicino ad Atlanta. Gli agenti della contea di Gwinnett, in Georgia, hanno risposto alle segnalazioni di una sparatoria sull'Interstatale 85 intorno alle 3 del mattino di venerdì 5 marzo 2021.

Arrivati sul posto, hanno trovato Detiege in un veicolo parcheggiato, colpito da almeno un proiettile mortale. Il 33enne è stato portato in un ospedale locale dove è morto per le ferite riportate. Rapper emergente nella scena di Houston, Chucky Trill aveva collaborato con artisti del calibro di Lil KeKe, Propain, J-Dawg e Trapboy Freddy. Tra i suoi pezzi più famosi «Streets Don't Love a Soul», «Keisha» e «100 Rounds».

