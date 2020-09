2 set 2020 13:08

UN PACCO DA PRENDERE AL VOLO – AMAZON HA INTASCATO L’APPROVAZIONE DELLA FAA PER POTER CONSEGNARE I PACCHI CON I DRONI: BEZOS PREVEDE DI UTILIZZARE LA LICENZA PER INIZIARE A TESTARE LE CONSEGNE IN TRENTA MINUTI CON I DRONI ANCORA IN FASE DI SVILUPPO – MA NON SI POTRÀ TRASPORTARE TUTTO: IL VOLO SARÀ CONSENTITO SOLO PER I PACCHI DI PESO INFERIORE A 2,3 CHILI…