Inizialmente, si era pensato che fosse stato re Carlo III a snobbare Harry e a cenare soltanto con l'altro figlio William a Balmoral, la sera dell'8 settembre, poche ore dopo la morte della regina Elisabetta. Invece, secondo il Sun, sarebbe avvenuto l'opposto: sarebbe stato proprio il duca ribelle del Sussex a tirarsi fuori dalla cena con il padre e il fratello. Ciò perché, stando a una fonte del Palazzo al tabloid, Harry "era furioso per il trattamento riservato a sua moglie Meghan", esclusa dal capezzale della sovrana da Carlo in quanto "non opportuno".

Non solo. Mentre cercava di convincere il padre e i suoi assistenti per ottenere il permesso di portare anche l'ex attrice americana con sé nella tenuta scozzese di Balmoral, dove è spirata la regina, Harry avrebbe perso tempo per prendere un aereo della Raf dalla tedesca Düsseldorf, dove si trovava con Meghan per un discorso. Alla fine, la notizia della morte di nonna Elisabetta è arrivata proprio nei minuti in cui è atterrato all'aeroporto di Aberdeen. E così il duca del Sussex non è riuscito a vedere la nonna prima che morisse. Troppo tardi. Harry sarebbe stato così furioso, secondo il Sun, che il giorno dopo è andato via da Balmoral da solo, come del resto era arrivato, prendendo un volo commerciale per Heathrow la mattina del 9 settembre.

Le insistenze di Harry per avere Meghan a Balmoral

L'insistenza di Harry di portare con sé Meghan, in realtà, sembra poco giustificata. Perché avrebbe creato un caso nella Royal Family: infatti, l'erede al trono e primogenito di Carlo, il principe del Galles William, aveva lasciato la moglie Kate e i tre figli a casa in Inghilterra. La presenza di Meghan, e non della principessa del Galles, sarebbe stata un grave sgarbo a quest'ultima. Inoltre, per quanto riguarda il ritardo, pare che la regina sia spirata prima di quanto previsto dai medici. Non è certo che persino Carlo e la sorella principessa Anna, i primi ad arrivare a Balmoral perché quel giorno in Scozia, siano riusciti a vedere la madre sovrana in vita.

In ogni caso, il nuovo sovrano ha poi invitato i due figli a unirsi nel bagno di folla a Windsor qualche giorno dopo e ha permesso a Harry di indossare l'uniforme militare nella veglia per Elisabetta a Westminster Hall. Ma si tratta solo di una "tregua armata", come ha detto l'esperto Andrew Morton a "Repubblica". La guerra potrebbe ricominciare con la biografia di Harry in uscita, che si preannuncia esplosiva quanto l'intervista con Meghan a Oprah Winfrey l'anno scorso.

