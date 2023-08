IL PADRE DI MAHMOOD NON VOLEVA "SOLO SOLDI", MA ORA LO VUOLE PORTARE IN TRIBUNALE!

"[...] sono felice per mio figlio e per il suo successo. Però mi fa star male sentire da lui che l’ho abbandonato. Il messaggio che passa è quello di un padre che un giorno è sparito nel nulla, lasciandolo solo quando era un bambino e uscendo dalla sua vita. Invece sono stato presente anche dopo la separazione con la mamma". Parla Ahmed Mahmoud, il papà di Mahmood, nome d’arte di Alessandro Mahmoud [...]

Ahmed ha 63 anni ed è arrivato in Italia dall’Egitto quasi 40 anni fa. Adesso vive con la sua quarta moglie e sua figlia in una casa popolare del quartiere Corvetto, periferia Sud di Milano.

Nelle sue canzoni e in tante interviste Mahmood racconta che suo padre è andato via di casa quando lui aveva 5 anni. Non è così?

"Io sono andato via di casa quando lui era piccolo, è vero, perché era finito il matrimonio con sua madre. [...] ma non ho mai abbandonato Alessandro: ci sono foto di noi due al parco, in momenti di vacanza, in diverse occasioni, anche in Egitto. Andavamo a mangiare fuori insieme, è anche venuto a casa mia quando vivevo a Trezzano sul Naviglio, ha preso in braccio la sua sorellina (che ho avuto da un’altra donna) che ora ha 11 anni e mezzo.

La settimana prima che partecipasse al Festival di Sanremo siamo andati a fare insieme un aperitivo. Non sapevo che sarebbe andato a Sanremo né che io avessi ispirato le sue canzoni. Anche se non ci vedevamo spesso, il rapporto non si è mai interrotto e non avrei mai immaginato che potesse parlare di abbandono".

’Gioventù Bruciata’ è piena di riferimenti a lei. Per esempio la sfinge ’vista a 8 anni. Ridevi ma mi hanno detto che a volte ridere è come fingere’. Oppure ’ricordo bene quando mi dicesti resto’. Cos’ha pensato quando l’ha sentita?

"Ho sofferto. Come ho sofferto sentendo ’Soldi’. Non è vero che pensavo solo ai soldi, anzi. Come se fossi interessato solo alle cose materiali. Io ho sempre voluto parlare con mio figlio e mi ritengo un uomo dalla mentalità aperta: da musulmano ho accettato tutti i riti cattolici nella mia prima famiglia.

Sono stato ricoverato in ospedale per una brutta malattia, prima all’ospedale San Paolo e poi in Egitto durante il periodo Covid. Alessandro lo sapeva, gli ho chiesto di venirmi a trovare ma non è mai venuto. Io ci sono rimasto male. L’ultima volta ci siamo sentiti via messaggio più di un anno fa, ma sempre superficialmente".

Vorrebbe provare a riallacciare i rapporti?

"Mi piacerebbe, sì. [...] Sono orgoglioso di lui e del suo successo. [...] Però c’è una cosa che non mi va giù...".

Cosa?

"Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale".

Ha provato a chiederglielo?

"Sì. Mi ha risposto di no. E sto valutando se rivolgermi a un legale".

