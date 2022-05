25 mag 2022 18:30

PADRE MIO NON TI CONOSCO – THOMAS MARKLE, IL PADRE DI MEGHAN, HA AVUTO UN ICTUS ED È STATO RICOVERATO D’URGENZA IN UN OSPEDALE DI SAN DIEGO, IN CALIFORNIA: SAREBBE IN GRAVI CONDIZIONI, NON RIUSCIREBBE A MUOVERSI E NON SAREBBE IN GRADO DI PARLARE – AD ACCOMPAGNARLO I FIGLI THOMAS JR E SAMANTHA. NESSUNA TRACCIA, INVECE, DELLA DUCHESSA RANDELLATA ANCORA UNA VOLTA DALLA SORELLA: “IL DISPREZZO CHE MEGHAN GLI HA RISERVATO IN QUESTI ULTIMI ANNI È IMPERDONABILE…”