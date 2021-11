16 nov 2021 13:21

PADRE MOSTRO - CONDANNATO A SEI ANNI DI RECLUSIONE IL 45ENNE ROMANO CHE AVREBBE ABUSATO E FATTO SNIFFARE COCAINA AD ALCUNE RAGAZZINE MINORENNI, AMICHE E COMPAGNE DI CLASSE DELLA FIGLIA – L’UOMO SI OFFRIVA VOLONTARIO PER ANDARE A PRENDERE A SCUOLA LE RAGAZZINE E LE PORTAVA A CASA SUA PER FARE I COMPITI INSIEME ALLA FIGLIA, DOVE LE CHIAMAVA UNA ALLA VOLTA NELLA SUA STANZA PER MOLESTARLE - DAVANTI AL MAGISTRATO, IL 45ENNE HA SOSTENUTO CHE LE RAGAZZINE “GLIELA VOLEVANO FARE PAGARE” PER LITIGI AVVENUTI TRA DI LORO…