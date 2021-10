PAESE CHE VAI, IDIOTI CHE TROVI - IL SINDACO DI NEW YORK IMPONE LA VACCINAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI: NIENTE PIU' TAMPONI, DOVRANNO FARSI IMMUNIZZARE ENTRO IL 29 OTTOBRE - CHI SI LASCERA' INIETTARE LA PRIMA DOSE, RICEVERA' IN BUSTA PAGA UN PREMIO DI 500 DOLLARI - TUTTI GLI ALTRI ANDRANNO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - A FAR PENARE BILL DE BLASIO SONO SOPRATTUTTO POLIZIOTTI E VIGILI DEL FUOCO, PARTICOLARMENTE RESTII ALL'INIEZIONE...

Dagotraduzione da Bloomberg

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha deciso di imporre la vaccinazione contro il Covid per tutti i lavoratori comunali, eliminando l’opzione del tampone. A partire da mercoledì, tutti i dipendenti che si faranno iniettare la prima dose in uno degli hub gestiti dalla città riceveranno un bonus di 500 dollari in busta paga. Il beneficio terminerà il 29 ottobre, termine utile per i dipendenti per dimostrare di aver ricevuto almeno una dose.

A quel punto i dipendenti non vaccinati saranno posti in aspettativa non retribuita, ha detto il sindaco Bill de Blasio in una nota stampa. La città inizerà immediatamente una «contrattazione d’impatto» con i sindacati interessati.

«La fase volontaria è stata molto lunga» ha detto de Blasio,. «Ora stiamo dicendo che abbiamo bisogno che tu lo faccia».

L’obbligo di vaccino si applicherà immediatamente a circa 60.500 lavoratori, di cui il 71% ha già ricevuto almeno una dose. Tra quelli che dovranno adeguarsi, ci sono la polizia e i vigili del fuoco, tra i più restii al vaccino. Nella città in tutto sono vaccinate completamente il 65% delle persone, un dato al di sopra della media nazionale che è al 57%.

La città è stata tra le più aggressive in termini di obblighi alla vaccinazione, necessaria non solo per gli operatori sanitari e gli insegnanti, ma anche per entrare in ristoranti, stadi e musei. Nelle ultime settimane migliaia di insegnanti e personale educativo è stato messo in congedo non retribuito perché non immunizzato.

Ora De Blasio si unisce ai funzionari di Los Angeles e San Francisco nell’eliminare l’ozpione del test e nel richiedere il vaccino per tutti i lavoratori comunali.

«Non c'è privilegio più grande che servire la gente di New York City, e quel privilegio comporta la responsabilità di mantenere te stesso e la tua comunità al sicuro», ha detto de Blasio nella sua dichiarazione. «Mentre continuiamo la nostra ripresa per tutti noi, i lavoratori della città sono stati un'ispirazione quotidiana. Ora è il momento per loro di mostrare alla loro città il percorso per uscire da questa pandemia una volta per tutte».

