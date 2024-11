PAESE CHE VAI, MAZZETTA CHE TROVI - GLI STATI UNITI ACCUSANO IL MILIARDARIO INDIANO GAUTAM ADANI E ALTRI MANAGER DI AVER PAGATO PIÙ DI 250 MILIONI DI DOLLARI IN TANGENTI A FUNZIONARI DEL GOVERNO INDIANO - I PUBBLICI MINISTERI DI NEW YORK AFFERMANO CHE FRA IL 2020 E IL 2024 ADANI E ALTRI MANAGER HANNO EFFETTUATO PAGAMENTI ILLEGALI PER OTTENERE CONTRATTI SULLA FORNITURA DI ENERGIA SOLARE DAL GOVERNO INDIANO - DOPO LE ACCUSE DI MAZZETTE, DIVERSE CONTROLLATE DELL'IMPERO ADANI (CHE ABBRACCIA VARI SETTORI, CARBONE, AEROPORTI, CEMENTO E MEDIA) SONO CROLLATE IN BORSA, ALCUNE FINO AL 20 PER CENTO…

'USA ACCUSANO MILIARDARIO ADANI DI CORRUZIONE, PAGATE TANGENTI'

(ANSA) - NEW YORK, 20 NOV - Gli Stati Uniti accusano il miliardario indiano Gautam Adani e altri manager di aver pagato più di 250 milioni di dollari in tangenti a funzionari del governo indiano e di averlo tenuto nascosto agli investitori americani. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. I pubblici ministeri di Brooklyn, New York, affermano che fra il 2020 e il 2024 Adani e altri manager hanno effettuato pagamenti illegali per ottenere contratti sulla fornitura di energia solare dal governo indiano.

AZIONI ADANI IN PICCHIATA IN ASIA DOPO ACCUSE DI TANGENTI

(ANSA-AFP) - HONG KONG, 21 NOV - Le azioni del gruppo dell'imprenditore indiano Gautam Adani sono crollate nelle Borse asiatiche dopo che il suo proprietario è stato accusato dai procuratori statunitensi di aver distribuito più di 250 milioni di dollari in tangenti per ottenere delle commesse. Le quotazioni del gruppo hanno perso terreno in un momento di debolezza dei mercati asiatici trascinati dai risultati di Nvidia, positivi ma al di sotto delle attese degli investitori.

Diverse controllate dell'impero Adani, che abbraccia vari settori, carbone, aeroporti, cemento e media, sono crollate nelle prime contrattazioni, alcune fino al 20 per cento. Le accuse sono un altro duro colpo per l'azienda, dopo quello dell'anno scorso quando un rapporto della società di investimenti statunitense Hindenburg Research ha affermato che il gruppo era coinvolto in una "sfacciata manipolazione azionaria e in uno schema di frode contabile nel corso di decenni". La capogruppo Adani Enterprises è crollata del 10 per cento, mentre Adani Energy è crollata del 20 per cento e Adani Ports è scesa del 10 per cento. Le perdite a Mumbai sono state più contenute.

