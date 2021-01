3 gen 2021 12:45

UN PAESE ALLA FAME – LA STIMA DELLA COLDIRETTI: IL 2021 INIZIA CON CIRCA 4 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A CHIEDERE AIUTO PER MANGIARE, UN NUMERO RADDOPPIATO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO – CHI SONO I NUOVI POVERI? CI SONO COMMERCIANTI CHE HANNO DOVUTO CHIUDERE PER IL LOCKDOWN, PERSONE IMPIEGATE NEL SOMMERSO CHE NON HANNO ACCESSO AGLI AIUTI PUBBLICI, MA ANCHE I COSIDDETTI "WORKING POOR", LAVORATORI CON CONTRATTI A TEMPO CHE NON RIESCONO AD ARRIVARE A FINE MESE...