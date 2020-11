UN PAESE DI INCAPACI – MASSIMILIANO PARENTE: “IL TROPPO TARDI DELL’OPPOSIZIONE AL GOVERNO AVREBBE FORSE UN SE IN TUTTI QUESTI MESI CI FOSSERO STATE PROPOSTE SERIE NON ASCOLTATE” – “TUTTAVIA BISOGNA AMMETTERE CHE CONVIENE: SE SEI ALTRETTANTO INCAPACE DI CHI CONTESTI, MEGLIO STARNE FUORI E CONTINUARE A FARE CAMPAGNA ELETTORALE SULLA VITA DELLE PERSONE CON I NO A TUTTO…”

massimiliano parente

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, governo di incapaci, senza dubbio, che adesso chiede all’opposizione un aiuto e l’opposizione risponde con un troppo tardi. Il troppo tardi avrebbe forse un senso (forse, perché per un’opposizione responsabile di fronte a una pandemia mondiale non dovrebbe essere mai troppo tardi) se in tutti questi mesi ci fossero state proposte serie non ascoltate.

matteo salvini si toglie la mascherina in senato 3

Invece gli slogan sono stati: no alle chiusure durante il lockdown, no al MES quando la maggioranza voleva chiederlo (che poi neppure ha chiesto), no perfino alla mascherina, appoggiando ogni negazionista e scendendo perfino in piazza a settembre contro la dittatura sanitaria (dittatura sanitaria, proprio così, e cioè se il governo ha la colpa di aver fatto poco e male, l’opposizione avrebbe fatto ancora meno).

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI SELFIE IN PIAZZA

Tuttavia il troppo tardi bisogna ammettere che conviene: se sei altrettanto incapace di chi contesti, meglio starne fuori e continuare a fare campagna elettorale sulla vita delle persone con i no a tutto.

Baci,

Massimiliano Parente

massimiliano parente come batman 9 GIUSEPPE CONTE E LA CHIUSURA DEI BAR BY CARLI IL DPCM DI CONTE - MEME LA CHIUSURA DEI RISTORANTI BY GIUSEPPE CONTE MEME SU GIUSEPPE CONTE matteo salvini con la mascherina pro trump 3 MASSIMILIANO PARENTE