UN PAESE IN MANO AI NARCOS – SPIETATA DIMOSTRAZIONE DI FORZA NEL PAESE DOVE ALCUNI CRIMINALI DEL CARTELLO DI JALISCO HANNO PUBBLICATO L’ATROCE INTERROGATORIO DI UN MEMBRO DELLA GANG RIVALE: L’UOMO IN MUTANDE, CIRCONDATO DA UN GRUPPO DI CRIMINALI ARMATI, RISPONDE ALLE DOMANDE PRIMA DI ESSERE UCCISO ED ESSERE APPESO AL CAVALCAVIA DI UN’AUTOSTRADA….(VIDEO)

DAGONEWS

adolfo mendoza valencia 2

Una spietata dimostrazione di forza. Orrore in Messico per un video in cui viene mostrato il brutale interrogatorio di un membro di un cartello dei narcos: legato a una sedia e circondato da uomini armati, la vittima risponde alle domande prima di essere uccisa. Il cadavere è stato ritrovato a penzolare da un cavalcavia di un’autostrada.

il figlio di adolfo mendoza valencia

I killer sono i membri del cartello di Jalisco apparsi in un video pubblicato questo fine settimana intorno a Adolfo Mendoza Valencia, uno degli uomini incaricati di gestire una "piazza" dal cartello di Santa Rosa de Lima a Valle de Santiago, una città nello stato del Guanajuato, nel Messico centrale.

adolfo mendoza valencia 3

Mendoza Valencia, noto anche come El Michoacano, era legato, seduto a torso nudo su una sedia mentre rispondeva alle domande: «Il mio nome è Adolfo Mendoza Valencia, noto anche come El Michoacano. Vendo droghe nella Valle de Santiago». Secondo i media locali, Mendoza Valencia era già sfuggito a un tentativo di omicidio lo scorso 27 luglio durante il quale era morto il figlio di 17 anni e un altro uomo.

adolfo mendoza valencia 1

Con questa esecuzione il cartello di Jalisco, considerata la più forte organizzazione criminale in Messico, ha inviato un messaggio di avvertimento a José Antonio "El Marro" Yépez Ortiz, leader del cartello di Santa Rosa de Lima. Entrambi i cartelli sono coinvolti in una sanguinosa battaglia per il territorio che sta uccidendo decine di innocenti da dicembre 2017 quando El Marro dichiarò guerra al cartello della nuova generazione di Jalisco, guidato da Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, ex alleato di Joaquín “El Chapo” Guzmán.

nemesio el mencho oseguera cervantes el chapo el chapo el chapo 1 el chapo guzman jose antonio yepez ortiz